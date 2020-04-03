Актриса Марина Орлова, сыгравшая Юлию Началову: «Моей свадьбе помешал коронавирус»

«Комсомолка» рассказывала об актрисе Марине Орловой, которая сыграла Юлию Началову в фильме о певице «Утренняя звезда».

Оказывается, злосчастный коронавирус спутал актрисе не только творческие, но и личные планы.

Премьеру фильма с ней в главной роли отложили из-за эпидемии. А сегодня Марина сообщила "КП", что и ее регистрация брака (а также свадебное торжество, к которому она тщательно готовилась), назначенная на 4 апреля, накрылась медным тазом.

Еще в начале года Орлова поделилась со своими подписчиками счастливым известием и видеороликом, на котором ее молодой человек Гера сделал ей предложение руки и сердца на воздушном шаре.

- Гера мне подарил колечко особенное! Точь-в-точь такое же, как было у Грейс Келли, я сразу его узнала. Это самое красивое кольцо в истории, - радовалась Марина и сообщила, что они с избранником задумали шикарную свадьбу.

- Мы с Герой долго думали, когда нам играть свадьбу. Дата бракосочетания – это событие в жизни. Мы даже ходили к астрологу, он нам советовал дату в ноябре. Но мы подумали, что долго ждать, да и холодно будет, - рассказала сегодня «КП» Марина Орлова. - Мы подали заявление в загс. И нам назначили дату регистрации брака на 4 апреля. Придумали красивую, небанальную свадьбу. Для торжества уже выбрали и оплатили романтическую площадку - на крыше одной из башен «Москва-сити», которая называется «выше только любовь»… И вот…

Понимаете, дело не в печати в паспорте, не в шикарном торжестве. По сути, сама роспись имеет для нас небольшое значение. Желание, именно желание жить вместе, быть вместе, переживать вместе жизнь, не зависит ни от чего, ни от каких институтов, социальных обязательств и прочего. Если люди желают быть вместе, то женитьбой они как бы празднуют то, что встретили друг друга, то, что они рады быть вместе, вот и все. Именно поэтому женитьба - это красиво.

Актриса отмечает, что теперь дату свадьбу придется перенести, но не унывает.Фото: Личный архив

И конечно, я бы хотела в этот день видеть своих родных, друзей. А многие из них живут в других странах, в Италии, в Америке. Многие дорогие нам люди уже пожилые и находятся в зоне риска. Мы отправили 600 приглашений по всему миру, и 350 - уже были подтверждены. Но потом волна коронавируса накрыла Европу, а затем и весь мир попал на карантин. Ранее, еще до карантина, я заказала свадебное платье в Италии. Прилетала в Рим на примерку 20 февраля, как раз перед тем, как все это началось. Теперь оно сюда не долетит, как, собственно, и гости. Но сейчас есть вещи и поважнее.

Актриса отмечает, что теперь дату свадьбы придется перенести, но не унывает.

- Вместо свадьбы мы решили пока поволонтерить! – улыбается Орлова. - В момент пандемии уже не важно кто ты такой - актёр, инженер, адвокат. Столько людей, особенно стариков, нуждаются в помощи. Многие из них одиноки. И им сложно оплатить коммуналку в интернете или заказать доставку еды. Нам, как и всем москвичам, пришло письмо на почту от мэра с предложением помочь, и мы подали заявку на mos.ru. Сейчас важно быть сплочённой нацией, осознать степень ответственности каждого из нас и помочь людям, находящимся в наибольшей зоне риска. Так что теперь вместо свадебного торжества, будем разносить еду и лекарства! А пожениться мы ещё успеем!