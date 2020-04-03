«Я на диете, толстый телеведущий вызовет классовое отторжение»: Дмитрий Дибров - о здоровье и звездах, которые не боятся съемок в карантин

Полтора месяца назад Дмитрий Дибров напугал жену и друзей, угодив в больницу с премьеры фильма «На луне» - прямо в кинотеатре он потерял сознание. В некоторых СМИ тут же сообщили, что у Диброва микроинсульт. Сам телеведущий этот диагноз опроверг, отшутившись, что виной всему возраст: мол, организм дал сбой, а теперь он будет вести более правильный с точки зрения ЗОЖ образ жизни.

60-летний Дмитрий Александрович бросил курить, а супруга готовит исключительно полезные блюда. Съемки программы, которую ведет Дибров – «Кто хочет стать миллионером?» идут теперь без зрителей в студии.

Мы созвонились с телеведущим, и в разговоре с kp.ru Дмитрий Дибров рассказал, как ему живется на карантине. Самоизоляция Диброва с семьей проходит в доме в Подмосковье в закрытом поселке «Успенские поляны», что в 20 км от МКАД. Дмитрий не скучает в компании супруги Полины и трех сыновей.

Дибров с женой и сыновьямиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Дмитрий, как проходят съемки «Миллионера» в новых условиях. Без повторов выходите?

- Конечно! Вы же видели у нас в последнем выпуске в студии сидели Собчак и Богомолов без зрителей.

- Как ощущения съемки без зрителей?

- Знаете, зрители нам нужны! Непривычно без аплодисментов, этой энергии… Хоть наши зрители и не говорят, но их присутствие серьезно сказывалось на нас.

- Звезды не боятся приезжают на съемки?

- Нет, не боятся - приезжают. Звездам даже это интересно – мозговая разминка.

- У вас же и студии обрабатывают, и температуру на входе проверяют.

- А как же! Приходится.

- Дома теперь больше времени проводите?

- Все время дома сидим.

- У вас двор свой, хорошо можно выйти, размяться.

- Конечно! Ну не такой двор как у некоторых усадьб. Нам хватает с детьми. Но понимаете какая вещь: мы и раньше дома находились часто. Надо иметь ввиду, что тебе не должно быть скучно с самим собой. Вот говорят: а как же поездки за рубеж, скучно без них? Слушай, ты свою тоску носишь с собой и в Италии, и в Японии, даже в Бразилию посреди карнавала ты вполне можешь притащить свою тоску. И наоборот: если тебе с самим собой не скучно, так тебе и дома будет лучше, чем в этой самой загранице.

- Теперь многие сидят по домам. Ваш совет, как не скучать по насыщенному темпу жизни?

- Что люди сейчас сидят по домам – это хорошо. А что скучают – вот это плохо. Может быть, вам сам Господь говорит вот этой «египетской казнью», что научитесь-то вы с самим собою не скучать. Попробовали бы вы посидеть дома сорок лет назад, когда Достоевский только в подписке обкомовской выдавался… А сейчас одно удовольствие – сиди и читай! Может ты впервые Гоголя то услышишь (я уж про Достоевского молчу)! Может ты узнаешь, что незачем его бояться. Это очень веселый писатель. Он памфлетист изумительный. Так может это узнаешь – похохочем хотя бы. Узнай!

- А с детьми вы чем занимались сегодня?

- Музыкой. Кроме того, сейчас учителя и воспитатели детского сада прислали массу всяких творческих картинок (раскрашивать, наклеивать буквы), заданий. И это очень помогает.

- Как ваше самочувствие после госпитализации в феврале?

- Спасибо! Все хорошо.

- Вы теперь бережетесь - на какой-то особенной диете?

- Понимаете, карантин не каким образом ничего не поменял в укладе моей жизни. Я и придерживался диеты. А то ведь меня могло бы разнести. Но толстый ведущий телевизионный вызовет скорее классовое отторжение у своего зрителя.

- Камера ведь еще и прибавляет?

- Это несомненно! Прибавляет 15 лет и 15 кг (Дибров шутит, визуально камера добавляет не больше 5 кг – прим. Авт.).

Кстати, когда Дмитрий Дибров лежал полтора месяца назад в больнице, его навещала Елена Малышева. Чувствовал себя ведущий в больнице хорошо – писал книгу на iPad. И традиционно шутил: «Казаки не болеют! У нас если уж и болеют, то сразу инсульт и в гроб! Но, к счастью, этого не случилось. Однако, кое от чего придется отказаться. Вдруг в какой-то момент потерял сознание. Мне кажется, что на подобную напасть способен рассчитывать любой человек, который к 60 годам не бросил курить…» Теперь Дибров не курит, а значит все будет хорошо.