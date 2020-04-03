2020-04-03T12:18:37+03:00
Звезды

Чеченский внук Пугачевой побрился на карантине налысо

21-летний Дени самоизолировался в Лондоне [видео]
Алина ЧЕРНОВА
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21-летний Дени самоизолировался в Лондоне21-летний Дени самоизолировался в ЛондонеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Сын Кристины Орбакайте и ее бывшего мужа, чеченского бизнесмена Руслана Байсарова несколько лет назад переехал в Великобританию, где в прошлом году окончил престижный университет.

- Поздравляю сынуля, с первым высшим образованием! Теперь ты - бакалавр и уже учишься на магистра. Только вперёд! Я горжусь тобой! - поздравляла своего младшего сына Кристина Орбакайте.

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Помимо учебы сын певицы увлечён живописью. В Лондоне Байсаров-младший со своими друзьями открыл галерею по арт-терапии. Посетителям предлагают самовыражаться не только на холсте, но и писать картины или рисовать граффити на полу, на стенах.

Во время пандемии Дени не стал покидать Лондон и самоизолировался в своей квартире.

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Внук Пугачевой выложил ролик, как он решил проблему со стрижкой во время карантина. Парень взял в руки машинку и побрился налысо.

- Да, Дени творческий, но он стеснительный. Дени сейчас увлекся фотографией, делает фотосессии друзей, - рассказывала в интервью «КП» Кристина Орбакайте. - Хотя музыкой он тоже занимался: окончил класс по барабану и по фортепиано. Но это все не для показухи, а для собственного самовыражения. Он стесняется немножко, но ничего, еще все впереди, вдруг посетит его муза.

Чеченский внук Пугачевой побрился на карантине налысо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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