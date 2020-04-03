Как контролируют людей в карантине: в Польше для подтверждения делаешь селфи из дома, в Израиле за «бегунами» следят беспилотники

Нерабочие дни в России продлены до 30 апреля, а вместе с тем — и режим самоизоляции. Но легко ли удержать людей в четырёх стенах, когда снаружи весна? «КП» выяснила, какие меры надзора за «изолянтами» применяются в других странах.

ПОЛЬША: ШАРАШЬ «СЕБЯШКИ»

Чтобы контролировать потенциальных коронавирусников (тех, кто вернулся из эпидемзоны или контактировал с больными), власти Речи Посполитой разработали специальное приложение для смартфонов. Оно так и называется: «Домашний карантин». Получает доступ к геолокации телефона и отправляет её куда надо.

Но ведь можно пойти гулять, а мобильник просто оставить в тумбочке? Для таких умников приложение время от времени присылает задание: в течение двадцати минут сделать и прислать автопортрет. А чтобы ты не заготовил фотки заранее, каждый раз могут давать особые вводные: например, сфотографируйся с кружкой в руках. Нарушителей режима ждёт штраф до 5 тысяч злотых (почти 100 тысяч рублей по нынешнему курсу).

Уличный рисунок в честь медработников в Варшаве.Фото: REUTERS

Помимо кнута, есть и пряник. Через приложение можно связаться с ближайшим центром соцпомощи, если дома нет еды и лекарств: их сразу привезут волонтёры.

«Помните, телефон должен быть заряжен, а звуковые оповещения — включены», — напоминает инструкция на сайте Министерства цифровизации (Ministerstwo Cyfryzacii) Польши.

КИТАЙ: ИДЁМ ПО ТВОЕМУ ЦИФРОВОМУ СЛЕДУ!

— Примерно с 2015 года почти у каждого жителя КНР есть приложение WeChat. Это не просто мессенджер — а самый настоящий цифровой слепок твоей личности. К «Вичату» прикручен банковский счёт, заказ билетов, аренда квартир — невероятно удобно как для частной жизни, так и для наблюдения за нею, — рассказывает китаист Николай Вавилов. — Надо подчеркнуть, это приложение принадлежит не государству, а хоть и крупной, но частной корпорации. Так вот, с начала вспышки коронавируса был введён контроль перемещений, все точки твоей геолокации WeChat сохраняет. В Пекине, Шанхае и других мегаполисах при входе в любой офис или крупный магазин теперь нужно показать это приложение охраннику, тот сканирует штрих-код и смотрит, где ты был последние три месяца. В Ухани и других эпидемзонах? На выход. Причём показывать свой WeChat никто не обязывает. Не хочешь? Охранник тебя просто не пустит — и всё.

Ещё один интересный момент, — продолжает Вавилов, — в Южном Китае на многих КПП поставили тепловизоры: у кого температура повышена — сразу вылавливают и отправляют на обследование. Ну и нельзя забывать, что, помимо самоизоляции, китайцы огромное внимание уделяют тщательной и регулярной санобработке всех общественных мест, вплоть до дверных ручек в магазинах.

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ИЗРАИЛЬ: ЗАПИСЫВАЮСЬ В БАНК, ИДУ В МАГАЗИН

Вполне официально слежение за карантинщиками через геолокационные данные телефона сейчас применяется в Израиле.

Но основная мера контроля — традиционная: полицейские патрули на улицах. Не только человеческие — в последние дни для слежения за городскими кварталами применяются квадрокоптеры (мини-беспилотники).

Выходить можно «не далее ста метров» от дома. Разрешается посещать магазин, больницу или банк. Но в ближайшем к дому супере мясо может стоить по $20 за кило, а в дальнем — $12. Что делать? Приходится хитрить.

Приложение для отслеживания перемещения граждан под карантином в Израиле.Фото: REUTERS

Финансовые учреждения по-прежнему работают. Записываешься в банк, получаешь смс: «приходите к такому-то часу» (чтобы в отделение не набивалось слишком много людей, их «размазывают» по времени). На улице показываешь полиции смс. А сам идёшь в магазин или просто на прогулку.

«Многие готовы проворачивать такой финт многократно, ведь можно придумать миллион причин пойти в банк: мою карточку съел банкомат, хочу открыть счёт, хочу взять выписку…» — рассказывает наш источник в Израиле.

Минимальное наказание за нарушение режима — 500 шекелей, или около 10 тыс. руб. (например, если вы идёте по улице втроём — ведь разрешено ходить максимум вдвоём). Другие штрафы — если без уважительной причины ушёл дальше ста метров от дома или не носишь маску — могут быть в разы больше.

ИСПАНИЯ: КАЧАЕШЬ И ЕДЕШЬ

Электронный надзор на Пиренейском полуострове если и ведётся, то в пассивном режиме. В Испании есть государственное агентство статистики. Оно получает все данные от операторов мобильной связи о перемещениях людей (отслеживается через те же телефоны), вероятно, делится таковыми со спецслужбами.

Пока что основная форма контроля — так называемое «заявление о самоответственности». Скачиваешь документ, заполняешь его: допустим, «выезжаю в магазин», сохраняешь на телефоне. Если на улице останавливает полиция — показываешь. Кара — вплоть до 5000 тысяч евро или уголовного наказания; реальный средний штраф — 200-500 евро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767905" frameborder="0"></iframe> Улицы Мадрида пусты из-за вспышки коронавируса.

ФРГ: НЕМЕЦКОГО КОНТРОЛЯ НЕТ

Германия — страна федеративная, режим карантина сильно зависит от региона. В Саксонии, если человек праздно шатается, могут влепить штраф (порядка 150 евро).

Если тебе необходимо ездить на работу — работодатель по согласованию с властями выписывает пропуск. Это просто бумага А4 со штампом твоей организации. Контроля особого нет, теоретически такую бумагу можно просто нарисовать.

На улицах присутствует полиция: видит, что кто-то бесцельно слоняется или идёт группой больше двух человек — могут остановить, опросить.

Пока основной метод — мягкие ограничения. Например, в супермаркете оставляют на весь зал 20 тележек: если свободных нет — заходить нельзя.

Какого-то «цифрового контроля», по словам источников «КП» в Германии, нет. Похоже, все уповают на хвалёную немецкую дисциплину: людям сказано сидеть дома — и, в общем-то, сидят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

КСТАТИ

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В борьбе с коронавирусом все меры хороши. В том числе и радикальные. Одно дело, когда заболевший находится в больнице под присмотром врачей и вряд ли соберется куда-то бежать. И совсем иное - когда инфицированный, у которого нет симптомов, находится дома на карантине. Фактически все отдано на откуп его же гражданской сознательности. (подробности)

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