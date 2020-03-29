Размер штрафов за нарушение карантина в разных странах мира: в Британии можно угодить за решётку, в Сингапуре лишиться - $10 000

В борьбе с коронавирусом все меры хороши. В том числе и радикальные. Одно дело, когда заболевший находится в больнице под присмотром врачей и вряд ли соберется куда-то бежать. И совсем иное - когда инфицированный, у которого нет симптомов, находится дома на карантине. Фактически все отдано на откуп его же гражданской сознательности.

И если сейчас даже здоровые люди предпочитают оставаться дома и лишний раз не выбираться на улицу, то обязательно находятся «смельчаки», которые стремятся убедить всех, что коронавирус - выдумка властей. Они-то и начинают демонстративно облизывать продукты в супермаркетах и поручни в метро, кашлять в лицо полицейским.

Власти всего мира решили жестко пресекать нарушения ограничительных мер, введенных на время борьбы с пандемией.

+ В Британии, где COVID-2019 диагностировали даже у премьер-министра Бориса Джонсона, вели уголовное наказание (тюрьма до двух лет), если вы начнете имитировать кашель в общественных местах (уж очень часто в последнее время этим развлекалась местная молодежь).

Также с 26 марта в Соединенном королевстве действует система штрафов за нарушение условий изоляции. За первое нарушение придется выложить 60 фунтов (или 30 - если оплата будет произведена в течение двух недель) - это около 6 тысяч рублей. А за повторное нарушение надо будет раскошелиться на 960 фунтов (93 тысячи рублей).

Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусомФото: REUTERS

+ Сингапур. Шесть месяцев тюрьмы или штраф в 10 тысяч долларов (около 780 тысяч рублей) тому, кто будет специально нарушать социальную дистанцию с окружающими людьми (а это 1 метр).

Такие же наказания ждут руководителей организаций, которые не смогут обеспечить рассадку посетителей и своих сотрудников на дистанцию в тот же один метр.

В Южной Азии обрабатывают спецсредствами транспорт на дорогах.Фото: REUTERS

+ В Италии за нарушение условий карантина берется штраф в 206 евро (около 17 тысяч рублей). За две недели полиция выписала более 50 тысяч штрафов.

+ Испания. Нарушил карантин - заплати 3 тысячи евро (25 тысяч рублей). Если вам второй раз задержат за нарушение карантина, то могу посадить в тюрьму сроком до одного года.

Итальянские города обезлюдили на время пандемии коронавирусаФото: REUTERS

+ Франция. Штраф 135 евро (планируют увеличить до 375 евро), если вы вышли из дома без веской причины (прогулка с собакой, помощь родственникам, занятие спортом, поход в магазин или аптеку и поездка на работу, если она невозможна дистанционно). К концу прошлой недели было выписано 124 тысячи штрафов.

Опустевшая площадь в Париже.Фото: REUTERS

+В Индии власти ввели 21-дневный карантин для всех жителей. В МВД Индии заявили, что любой человек, который выйдет на улицу без веской причины, будет наказан в соответствии с законом о борьбе со стихийными бедствиями. Нарушителю может грозить штраф и лишение свободы вплоть до одного года. Тем не менее с начала карантина арестовано уже более трех тысяч нарушителей новых правил.

В Индии полицейский надел шлем в форме коронавируса, чтобы убедить водителей сидеть дома.Фото: REUTERS

+Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подписал указ о введении тотального карантина, который запрещает покидать дом. За дверь можно выйти в исключительных случаях: купить продукты в ближайшем магазине или посетить врача или аптеку. Правда, подышать воздухом возле дома все-таки можно, если не отдаляться от поезда дальше чем на 100 метров. Если нарушителя поймают, то ему светит штраф в размере 820 долларов (65 тысяч рублей). За первый день тотального карантина штрафы получили 200 израильтян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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