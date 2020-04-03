2020-04-03T13:30:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Размер штрафов за нарушение режима самоизоляции в Московской области: сколько составят и кого будут штрафовать

Мособлдума приняла закон о размере штрафов за нарушение режима самоизоляции
Семен ЕЛЕНИН
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За первое нарушение карантина гражданину выпишут штраф в 4 тысяч рублейЗа первое нарушение карантина гражданину выпишут штраф в 4 тысяч рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Московской областной думе приняли новый закон об административных наказаниях для людей, нарушающих карантин. За первое нарушение гражданину выпишут штраф в 4 тысяч рублей, за второе - 5 тысяч. Напомним, ранее аналогичный закон приняла Мосгордума и подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава Комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности пояснил заседании, кому адресован этот закон.

- У нас есть граждане - например, вернувшиеся из-за границы - которым выданы бумаги от санитарных служб, запрещающие перемещение. Эти люди обязаны провести две недели не выходя из дома. Речь в данный момент в законе идет именно о них, - заявил Баранов. - Но если завтра губернатором Московской области будут приняты другие нормативы - а такие полномочия главам субъектов РФ вчера даны Президентом - под этот закон могут подпадать и другие категории граждан.

Спикер областного парламента Игорь Брынцалов отметил, что принятие такого закона - вынужденная мера.

- Понятно, что сейчас можно сгущать краски (вокруг этого закона, - Авт.). Но на примере стран Европы - Италии, Испании – мы видим, что не принимая такие меры, мы будет забивать гвозди в крышку гробов наших близких, жителей Московской области. Будем потом сидеть тут и волосы на себе рвать, жалея, что мы не приняли вовремя меры?

Закон Московской области об административных штрафах нарушителям режима самоизоляции был принят большинством голосов.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

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