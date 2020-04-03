Табачные заводы встали: через месяц Россия останется без сигарет

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области закрылись три табачных завода: «Петро», «БАТ-СПб» и «Филип Моррис Ижора». И до конца апреля уже вряд ли откроются – нерабочие дни объявлены по всей стране.

Казалось бы, ну и что тут такого? Дело в том, что три эти фабрики производят 80% сигарет в России. И приостановка их работы серьезный удар по курильщикам – папиросы могут просто пропасть с прилавков. По оценкам эксперта табачного рынка Вадима Желнина, на складах есть запас примерно на месяц.

То есть на период всеобщей изоляции в принципе должно хватить. Там, правда, сразу одним майские праздники, потом другие… Да и наш народ, как показывает недавняя история с гречкой, может устроить ажиотаж и дефицит на пустом месте.

Ситуацию мог бы исправить губернатор Санкт-Петербурга: главы региона могут на свое усмотрение дополнять список непродовольственных товаров первой необходимости. То есть, по сути, не закрывать те или иные предприятия на время нерабочих дней.

Вечером после второго обращения к гражданам президента страны Владимира Путина, в Питере прошло заседание рабочей группы по подготовке комплексных мер для поддержка малого и среднего предпринимательства. Как сообщает пресс-служба Смольного, там глава города Александр Беглов заявил, что производители табачных изделий, а также алкогольных напитков, смогут не останавливать работу.

- Но пока никакого официального документа на этот счет у нас нет. Мы видим, что наша обеспокоенность была услышана, и благодарны за то, что разрабатываются варианты решения для индустрии, - сказала «КП» директор «Бритиш Американ Тобакко» по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям субрегиона Россия, Центральная Азия, Беларусь Яна Гуськова. – Надеемся на скорейшее принятие соответствующего нормативно-правового акта. Фабрика «БАТ-СПб» готова возобновить работу незамедлительно.

КСТАТИ

Не так давно Россия уже сталкивалась с последствиями массового закрытия табачных заводов. И они оказались пугающими.

В 1990 году Борис Ельцин отправил на ремонт львиную долю российских изготовителей сигарет. И если с тотальным дефицитом наш народ мирился, на борьбу с пьянством ответил ростом производства самогона, то оставшись без курева, люди пошли бунтовать. Только в августе и в одной только Москве было зафиксировано больше 100 «никотиновых» митингов. Оставшись без папирос, народ перекрывал улицы, громил табачные киоски, переворачивал машины и отказывался выходить на работу.

На черном рынке цена пачки «Явы» взлетела с 40 копеек до 5 рублей, а на рынках привычным зрелищем стали бабушки, торгующие подобранными на улицах окурками – 2-3 рубля за поллитровую банку.

В конце концов властям страны пришлось потратить 300 млн долларов и закупить папиросы в США. И это в ситуации, когда внешний долг СССР и так был громадный! Эксперты говорят, что на такие деньги запросто можно было бы модернизировать всю табачную отрасль страны, но времени на это уже не было.