Глава Центробанка пообещала россиянам кредитные каникулы

В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию, посвященную ситуации в российской экономике и банковском секторе. Она пообещала, что теперь такие мероприятия будут проходить каждую неделю.

- Ситуация меняется очень быстро, поэтому мы оперативно принимаем меры по поддержке заемщиков, сохранению кредитования и поддержанию стабильного функционирования финансового сектора, - пояснила председатель ЦБ.

По ее словам, ситуация в мировой экономике ухудшается. А меры, которые необходимы для борьбы с эпидемией, неизбежно сказываются на экономике. При этом некоторые отрасли страдают сильнее всего. Многие предприятия попали в сложную финансовую ситуацию. В итоге с проблемами могут столкнуться миллионы людей, которые заняты в этих компаниях.

- В ближайшие дни заработает закон о кредитных каникулах. Это гарантированная возможность для гражданина получить отсрочку по кредитным платежам на 6 месяцев, - заявила Эльвира Набиуллина.

Но уйти на кредитные каникулы смогут не все. А только те, чей доход за последний месяц снизился более чем на 30% в сравнении со среднемесячным доходом за 2019 год. Подобная норма сейчас работает для ипотечных кредитов. Право заемщика брать такую отсрочку ввели в закон еще в июле прошлого года. А теперь такую же норму распространят и на другие виды кредитов.

- Этим правом нужно пользоваться осознанно и очень взвешенно подходить к тому, когда за каникулами обращаться. Они даются на полгода, и человек сможет обратиться за ними абсолютно в любой день до 30 сентября 2020 года. И второй раз каникулы взять не получится. Поэтому имеет смысл воспользоваться ими только в том случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит, - сказала Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что каникулы - это не прощение долга, а отсрочка платежа, перенесенная в будущее. В ближайшее время правительство определит методику расчета среднемесячных доходов за 2019 год. А банкам ЦБ рекомендовал разработать сервисы, которые позволят реструктурировать кредиты удаленно.

«Комсомолка» поинтересовалась у главы Центробанка, а не проще ли было дать кредитные каникулы всем российским заемщикам на период карантина и самоизоляции. Например, как это сделали в США, когда всем гражданам пообещали выплатить по $1200. Без какой-либо бюрократии.

- Мы считаем правильным действовать адресно и концентрировать поддержку и финансовые ресурсы на тех, кто реально пострадал, - пояснила Набиуллина.

Тем не менее возникают резонные вопросы. А как доказать, что нуждаешься в поддержке? Особенно в период самоизоляции. Опять собирать кучу справок и выписок? Допустим, подать заявление в банк можно и удаленно: онлайн или по телефону. Но как получить справку у работодателя во время нерабочих дней? Ведь отделы кадров в большинстве компаний тоже не работают.

На эти вопросы ответов пока нет. Радует хотя бы то, что у банков вскоре появится не право, а обязанность давать кредитные каникулы всем, кто нуждается. То есть отказать в реструктуризации человеку, у которого снизились доходы, банк уже не сможет. Остается надеяться, что вскоре механизм предоставления антикризисной льготы в правительстве тоже упростят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир после пандемии: какие магазины разорятся, а какие выживут

Продолжаем серию публикация о том, каким будет мир после пандемии коронавируса. Мы уже интервью о том, какие профессии выживут, а что уйдет в небытие и как после принудительного перехода на дистанционное образование изменятся наши школы - «Мир после пандемии: будут ли школы обеспечивать не учебниками, а компьютерами» (подробности)

КСТАТИ

Бюджет страны потеряет триллионы рублей из-за растущей безработицы

Вынужденный отдых в нерабочем апреле обернется для государства крупными потерями. Такой вывод делают эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики. Доходы бюджета могут упасть на несколько триллионов рублей. Больше всего потеряют социальные фонды, в частности Пенсионный фонд. Деньги для нынешних пенсионеров ПФР получает из страховых взносов, которые платят трудоспособные россияне. Из-за плохой ситуации в экономике эти платежи уменьшатся. По разным сценариям - от 5 до 20%. (подробности)