2020-04-03T17:35:09+03:00
В мире

Минобороны и МИД Италии признали российскую помощь прозрачной и конкретной

Но попросили "уважать свободу слова" своих журналистов
Иван СЫСОЕВ
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Российская группа состоит из 104 человек, в частности, 32 медицинских работника (врачи и медсестры), 51 дезинфектор и другой вспомогательный персонал.Российская группа состоит из 104 человек, в частности, 32 медицинских работника (врачи и медсестры), 51 дезинфектор и другой вспомогательный персонал.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Итальянские министерства обороны и иностранных дел опубликовали совместное заявление, пытаясь снизить градус напряженности между российским оборонным ведомством и газетой "La Stampa", которая неоднократно безосновательно подозревало нашу гуманитарную миссию в "скрытых целях" пребывания Италии. Как указывается в документе, никаких секретов у наших врачей нет:

"В этой сложной ситуации Италия получает помощь и поддержку от многих стран, международное сообщество проявляет солидарность. Наша страна может быть только благодарна этому.

Материалы и специалисты, прибывшие из России (в том числе после телефонных переговоров премьер-министра Джузеппе Конте и президента Владимира Путина), а также помощь, пришедшая из других дружеских стран, подробно описаны и прозрачны. Подтверждаем, что прибывшие 22 марта российские врачи работают совместно с сотрудниками минобороны и минздрава Италии. Российская группа состоит из 104 человек, в частности, 32 медицинских работника (врачи и медсестры), 51 дезинфектор и другой вспомогательный персонал.

Были созданы совместные группы с итальянскими военнослужащими 7-го полка ядерной, биологической и химической защиты и запущена работа по санации в некоторых структурах и районах Бергамо, которые были определены службой гражданской обороны в координации с региональными и медицинскими властями Ломбардии. Дезинфекция главным образом была организована в медицинских заведениях для пожилых, находящихся под повышенным риском.

Российские медики провели совместные тренинги с итальянскими врачами в больнице имени папы Иоанна XXIII в Бергамо и в скором времени начнут работать в полевом госпитале, организованном Национальной ассоциацией альпийским стрелков. Российские самолеты доставили на базу в Пратика ди маре 150 аппаратов ИВЛ (уже переданных больнице имени папы Иоанна XXIII и развернутому в миланском выставочном центре госпиталю), 330 тысяч медицинских масок, тысячу защитных костюмов, 2 аппарата быстрого лабораторного анализа тестов на вирус, 10 тысяч моментальных тестов, 100 тысяч обычных тестов, лабораторию, 3 комплекса для санации и 3 комплекса для дезинфекции больших пространств".

При этом, МИД и Минобороны Италии не согласились с позицией российской стороны, встав на защиту своих журналистов:

"Мы благодарны за такую конкретную помощь. Но, в то же время, не можем не осудить неподходящий тон некоторых высказываний представителя Министерства обороны России по отношению к ряду статей в итальянской прессе. Свобода слова и право на критику являются фундаментальными ценностями нашей страны, также, как и право на несогласие, если они находятся в корректных рамках. В этот период вопрос свободы печати остается еще более важным чем когда-либо".

Статьи La Stampa о российской помощи Италии являются «прямой клеветой» – Захарова.Захарова уточнила, что, «реагируя на этот вброс», удалось установить посредника - британскую компанию, которая отказалась комментировать ситуацию

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ИСТОЧНИК KP.RU

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