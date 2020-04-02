Телеканалы Италии признали, что переборщили с негативными новостями о коронавирусе

Сидящие по домам итальянцы уже устали от грустных новостей о вирусе. "Хватит о болезнях, даем больше шоу и фильмов!" - принял решение генеральный директор государственного телекомпании "Рай" Фабрицио Салини.

Руководство "Рай" признает, что уже перегнуло палку - почти 24 часа в сутки многочисленные каналы телеконцерна говорили только о вирусе - в новостях, репортажах, ток-шоу, передачах о здоровье. "Мы пробудили у людей тревожность, - считает Салини.- Теперь наша задача - нести им радость. Для коронавируса останутся выпуски новостей и спецпроекты, а, например, утренний эфир должен быть посвящен другим темам".

Теперь поток информации о вирусе на всех каналах будет контролироваться единым координационным центром. Главная задача - чтобы у итальянцев, щелкающих кнопками на пульте, не создавалось ощущения постоянного негатива от просмотра нерадостных новостей.

Отдельная группа редакторов будет заниматься отслеживанием и опровержением "фейк-ньюс" о вирусе, которые заполонили итальянские соцсети и оттуда проникают и на страницы и в передачи вполне респектабельных СМИ.

"Фейки - это яд, они несут серьезную угрозу обществу, - уверен Салини. - Мы намерены создать спецкомитет вирусологов, врачей и ученых, которые дадут честную оценку появляющимся сведениям о коронавирусе".

Жителям Апеннин, которые вынужденно прикованы карантином к своим телевизорам, теперь обещают показывать больше качественных кинофильмов. Кстати, все рейтинги побил показ старых серий о Гарри Поттере, которые с удовольствием пересмотрело четыре с половиной миллиона итальянцев. Если нельзя никуда поехать - хоть как-то нивелировать этот запрет смогут передачи о путешествиях, красоте итальянских городов и их истории.

Отдельное внимание уделяется различным шоу, которые будут нести и социальную нагрузку. Например, во время транслировавшегося во вторник концерта "Музыка объединяет", в котором итальянские звезды устроили песенный марафон прямо из своих домов, телеканалу удалось собрать почти два миллиона пожертвований, которые были переданы службе гражданской обороны Италии.

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