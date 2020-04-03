Уничтожать саженцы будет выгоднее, чем ждать, пока их кто-то купит

Питомникам работать разрешено. Но....

Решения, принятые главами многих регионов после публикации Указа президента о первой «нерабочей неделе», привели к запрету розничных продаж семян и саженцев растений в большинстве субъектов Российской Федерации.

Рынок моментально отреагировал на эти и другие решения уходящей недели падением оптовых продаж: садовые центры не могут торговать, ландшафтные дизайнеры боятся ехать на участки к своим клиентам, городские бюджеты урезаются и часть намеченных посадок сворачивается.

Несмотря на то, что питомникам позволено работать как сельхозпредприятиям с непрерывным циклом производства, практически на сегодня запущен разрыв этого цикла: вложив все свободные средства (а многие коллеги - и средства кредитные) в закупку исходного посадочного материала, субстрата, контейнеров и проч. в расчёте на весенние продажи, и не получив денег от этих продаж, российские питомники не смогут обеспечить дальнейшее производство растений и , вероятнее всего - выживание своих трудовых коллективов. Уже сегодня некоторые коллеги считают: возможно, уничтожить посаженные растения будет выгоднее, чем вкладываться в дальнейший уход за ними в виду отсутствия перспективы полноценных продаж.

Ситуация усугубляется ещё и тем, что остановлено производство некоторых компаний-смежников, производящих, например, удобрения или оборудование для полива. При том, что с высоких трибун декларируется, что все предприятия, занятые в цепочке сельхозпроизводства, должны работать, на деле это происходит не всегда.

Кроме того, отсутствуют какие-либо внятные и чёткие указания всем игрокам рынка насчёт формы и порядка получения пропусков для перевозки продукции питомников из региона в регион. Это уже сегодня приводит к удорожанию стоимости перевозок, а нередко - вообще к отказу транспортных компаний от доставки грузов. Часто ни транспортники, ни питомники, не могут получить достоверной информации о том, что значит «Такая-то область закрыта». Складывается впечатление, что и в этих областях не всегда понимают, что же это у них значит, но стараются - лучше пере..., чем недо...

Ну, и психологический фактор. Ежедневно сеть выдаёт огромное количество разных регулирующих и запрещающих документов. Хозяева питомников мечутся между поиском информации - кому, куда и в какой форме слать заявки на пропуска для своих сотрудников и - выяснением - за что они, хозяева /директора, могут быть посажены , а предприятия- закрыты. Некоторые администрации муниципалитетов сбрасывают своим «подопечным» предприятиям документы без всяких комментариев - догадайся, мол, сама... А многие вообще никак не информируют. (Хочу отдать должное сотрудникам Шаховской администрации Московской области и Новооскольской администрации Белгородской области: все, с кем общаюсь, начиная с самих глав районов, готовы отвечать на мои вопросы и в девятом часу вечера, и в выходные. Но по голосу слышно, что и они - на пределе).

И вся эта вакханалия перемежается с поиском масок и градусников, которых нет, но которые должны быть; бактерицидных ламп, которые будут через 60 рабочих дней; переписыванием журнала измерения температуры по вновь поступившимся указаниям , сочинением приказов, которыми надо прикрыть..., если что... И - получасовыми разговорами с клиентами и поставщиками, находящимися в состоянии стресса и страха...

Что произойдет ещё через четыре «нерабочих недели» спрогнозировать не сложно: в результате всего этого хаоса отрасль будет поставлена на грань коллапса.

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