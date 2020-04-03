Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой Богородицы, чтобы остановить коронавирус

Патриарх Кирилл обратился к верующим с особым посланием. Он попросил священников продолжить службы и причастия без прихожан.

— В нынешнее непростое время, в условиях, когда государственными властями предпринимаются все возможные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, призываю усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия, а архипастырей и пастырей — продолжать ревностно совершать богослужения и особенно Божественную Евхаристию — таинство Тела и Крови Христовых, даже в отсутствие паствы по причине соответствующих рекомендаций властей, - сказал глава РПЦ.

А в 16 часов Патриарх начал объезд вокруг Москвы с иконой «Умиления». Это чудотворный образ Богородицы. Иконка стояла в келья святого Серафима Саровского, перед ней он отошёл ко Господу.

Верующих в это время призвали молиться дома: читать акафист Деве Марии с добавлением молитвы от коронавируса. Объезд Москвы завершился в Богоявленском кафедральном соборе.

Икона Умиление, с которой Святейший Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы

ПАСХА ПО ТЕЛЕВИЗОРУ, А ИСПОВЕДЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

Накануне митрополит Волоколамский Илларион напомнил верующим о традиции «безопасной исповеди» - по телефону или по скайпу.

— Если вы хотите исповедоваться, договоритесь со священником, он вас примет в индивидуальном порядке. Вы сможете с ним и пообщаться, и вопросы ему задать, и исповедь принести. Думаю, в исключительных ситуациях можно исповедаться по телефону или по скайпу, - сказал он.

Это чудотворный образ Богородицы

Также митрополит сказал, что для многих Праздник Пасхи удастся посмотреть только по телевизору.

— Мы должны быть готовы к тому, что, может быть, многим из нас придется ограничиться тем, что мы будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем, - отметил владыка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770731" frameborder="0"></iframe> Патриарх Кирилл выехал из Московской Патриархии с иконой Божьей Матери «Умиление» объезжать вокруг Москвы.

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