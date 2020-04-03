2020-04-03T18:59:42+03:00
Общество

Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой Богородицы, чтобы остановить коронавирус

Глава РПЦ призвал продолжить службы и причастия без прихожан.
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Объезд Москвы завершился в Богоявленском кафедральном соборе. Фото: Гавриил Григоров/ТАССОбъезд Москвы завершился в Богоявленском кафедральном соборе. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Изменить размер текста:

Патриарх Кирилл обратился к верующим с особым посланием. Он попросил священников продолжить службы и причастия без прихожан.

— В нынешнее непростое время, в условиях, когда государственными властями предпринимаются все возможные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, призываю усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия, а архипастырей и пастырей — продолжать ревностно совершать богослужения и особенно Божественную Евхаристию — таинство Тела и Крови Христовых, даже в отсутствие паствы по причине соответствующих рекомендаций властей, - сказал глава РПЦ.

А в 16 часов Патриарх начал объезд вокруг Москвы с иконой «Умиления». Это чудотворный образ Богородицы. Иконка стояла в келья святого Серафима Саровского, перед ней он отошёл ко Господу.

Верующих в это время призвали молиться дома: читать акафист Деве Марии с добавлением молитвы от коронавируса. Объезд Москвы завершился в Богоявленском кафедральном соборе.

Икона Умиление, с которой Святейший Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы

Икона Умиление, с которой Святейший Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы

ПАСХА ПО ТЕЛЕВИЗОРУ, А ИСПОВЕДЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

Накануне митрополит Волоколамский Илларион напомнил верующим о традиции «безопасной исповеди» - по телефону или по скайпу.

— Если вы хотите исповедоваться, договоритесь со священником, он вас примет в индивидуальном порядке. Вы сможете с ним и пообщаться, и вопросы ему задать, и исповедь принести. Думаю, в исключительных ситуациях можно исповедаться по телефону или по скайпу, - сказал он.

Это чудотворный образ Богородицы

Это чудотворный образ Богородицы

Также митрополит сказал, что для многих Праздник Пасхи удастся посмотреть только по телевизору.

— Мы должны быть готовы к тому, что, может быть, многим из нас придется ограничиться тем, что мы будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем, - отметил владыка.

Патриарх Кирилл выехал из Московской Патриархии с иконой Божьей Матери «Умиление» объезжать вокруг Москвы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Молитвы от коронавируса будут читать во всех православных храмах

Текст молитвы утвердил Патриарх Кирилл (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Быть рядом: психологи о том, как помочь школьнику перейти на дистанционное обучение
Во многих российских регионах с конца марта введен режим самоизоляции. После весенних каникул и объявленной правительством нерабочей недели школьники вернутся к занятиям, но теперь не выходя из дома
Новости 24
Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года
Мощнейший пожар в Берлине охватил пять многоэтажных домов
Путин обеспокоен ситуацией на рынке нефти
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
Путин подписал закон о дистанционной продаже рецептурных лекарств во время ЧС
В Подмосковье еще 13 человек выздоровели после коронавируса
Фабрики Центральной России наладили производство масок
ВОЗ: пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден
В Совфеде оценили новые правила передвижения на машине по Москве
50-70 процентов нянь и домработниц могут лишиться работы
Московский транспорт будет работать по графику рабочего дня во время режима самоизоляции
Правительство проработает вопрос выплат семьям за третьего ребенка
В РСА согласились с необходимостью продавать полисы ОСАГО без диагностических карт
82-летняя Джейн Фонда возродила свои культовые домашние тренировки в TikTok
Вернем веру в Добро
Эксперт рассказал, когда цена на нефть восстановится до 50 долларов
Россия останавливает вывозные международные рейсы с 4 апреля