Звездный шик: Ивлева купила домик для карантина, а Киркоров набрал нарядов на 1 миллион рублей

Карантинные каникулы звезд ненароком раскрывают все их секреты: концерты отменены, тусовок нет, вот и несут жаждущие общения артисты в соцсети подробности личной жизни. И судя по последним фото и видео в Инстаграме, любимцы публики и на карантине живут красиво.

Так, Филипп Киркоров в очередной раз продемонстрировал модникам, кто здесь главный. На видео, которое опубликовал в соцсетях стилист поп-короля Арсен Айрапетов, Филипп Бедросович собирается на карантин, красуясь перед зеркалом в обновках, усыпанных логотипами люксовых брендов.

f.n_fkirkorov Филипп Киркоров приоделся перед карантином

- Нам все нипочем, мы себя радуем и показываем, что жизнь продолжается, - приговаривает Киркоров. - Мы не сдадимся – красота спасет мир назло всем врагам! Я уезжаю домой, буду каждый день менять наряды.

- Ну давайте я быстренько крупняком вас щелкну, - комментирует стилист за кадром. – По порядку: кроссовки «Луи» (французский дом моды Louis Vuitton. – Ред.), джинсы Off-White (итальянский бренд премиум-класса. – Ред.), а там уже весь верх «Луи».

- Да, тут уже «Луи» пошел гулять, - подхватывает Киркоров, распахивая куртку и показывая футболку и сумку. – Жил да был Луи…У нас все от него сегодня. А вот эта цепь – вообще ломовая!

Собственно, «ломовой» в этом образе оказалась не только цепь. Как выяснила "КП", джинсы поп-короля «с эффектом потертости», которые нельзя стирать (только сухая чистка!), стоят 111 тысяч рублей. Правда, если Киркоров урвал их со скидкой – то «всего» 89. Шерстяная спортивная куртка с аппликациями-бабочками ручной работы и рукавами из яловой кожи (это кожа молодых коров до полутора лет) обошлась артисту в 360 тысяч. Та самая цепь LV – в 139 тысяч. Самой дорогой в этом образе оказалась сумка: эта редкая вещь из особой коллекции, где все предметы одинакового оранжевого цвета, стоит более полумиллиона (!) рублей. А вот кроссовки «недорогие»: ценник без скидок - 35 тысяч. Таким образом, Киркоров прибарахлил нарядов более, чем на 1 млн рублей (111 тысяч + 512 + 35+360+139 = 1 млн 157 тысяч) – это стоимость средней однушки в регионах.

Новые наряды Филиппа Киркорова.Фото: из открытых источников

Кстати, знатоки высокой моды, наверняка, оценили задумку Филиппа, который разбавил свой образ от француза «Луи» итальянской джинсой. Дело в том, что основатель Off-White уже два года как параллельно трудится в Louis Vuitton, создавая мужские коллекции (и рыжая сумка – тоже его творение). Так что Киркоров в тренде – это вам не Гуччи с Армани смешать!

Новые наряды Филиппа Киркорова.Фото: из открытых источников

Сразу два спортсмена на карантине подарили своим женам машины, причем одинаковые - Porsche Cayenne. Первым "отстрелялся" баскетболист Андрей Зубков. Супруге Марине, которая в прошлом году ушла к нему от Рыжего "Иванушки" Григорьева-Апполонова и даже успела родить сына, он преподнес на день рождения алый джип стоимостью около 15 миллионов рублей. Но это событие прошло незамеченным: Зубков - востребованный игрок, зарабатывает около 1 миллиона евро в год, так почему бы ему не побаловать любимую?

m.a.s.h.a._z Баскетболист Андрей Зубков подарил жене Porsche Cayenne за 15 миллионов

Зато такой же презент жене от футболиста Дмитрия Тарасова, у которого затяжные проблемы с работой и якобы "финансы поют романсы", вызвало в соцсетях настоящий народный гнев.

kostenko.94 Дмитрий Тарасов преподнес жене автомобиль на день рождения

- Ага, значит, на дочь от первого брака хочешь алименты скостить (с 300 тысяч рублей в месяц до 15. – Ред.), а сам миллионы на тачки тратишь?! - возмутились блогеры.

- Долго копил. Четыре года, - оправдался было Тарасов, но и тут его подловили: ах, подлец, так ты откладывать на любовницу начал еще в браке с Бузовой?! Конфуз футболиста оценили даже те, кто не следит за его личной жизнью и тремя браками. Но напомним: Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись 30 декабря 2016 года, четыре года тут пока не набегает...

Самая популярная блогерша Рунета Анастасия Ивлеева случайно (или все-таки нет?) рассекретила покупку коттеджа. Сначала звезда YouTube рассказывала поклонникам, что вместе с мужем-рэпером Элджеем томится в заточении уже две недели и никуда не выходит. И даже убираться приходиться самой, чтобы не приглашать домработниц. А потом взяла да и выложила видео, как резвится на улице и лепит снеговиков после нежданного снегопада.

- Если что, я во дворе собственного дома, - предупредила подписчиков Настя, чтобы ее не обвинили в нарушении режима - и получила поздравления с новосельем!

_agentgirl_ Анастасия Ивлеева купила дом в Подмосковье

Судя по видео, рэпер и блогерша приобрели двухэтажный особняк за высоким забором где-то в Подмосковье, и в нем точно есть тренажерный зал: на видео Элджея регулярно мелькают виды подтянутых ягодиц Ивлеевой на тренажере. К слову, это не единственное жилье звезды Интернета: пару лет назад Настя купила в Москве свою первую квартиру - и сразу трехкомнатную в новом ЖК.

Главный донжуан шоу-бизнеса Прохор Шаляпин в режиме самоизоляции ни в чем себе не отказывает. Его продуктовые запасы позволят полгода быть сытым, не выходя из дома, и даже прокормить нескольких гостей.

shalyapin_official Прохор Шаляпин на карантине запасается экзотическими продуктами

- У меня всегда что-нибудь припасено впрок и без пандемии, - признался певец. - Увы, из-за этого даже часто приходится выбрасывать продукты - у них просто заканчивается срок годности. На этот карантин у меня есть и шоколад, и протеиновые коктейли, и зеленая гречка - обычную я не люблю (зеленая крупа стоит в три раза дороже коричневой. - Ред.), да и вообще все необходимое. Сходил в магазин, купил 10 бутылочек вина. Думаю, мало ли, вдруг потом все исчезнет или подорожает...

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