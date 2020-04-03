2020-04-03T21:13:51+03:00
Общество

KP.RU продолжает серию онлайн-лекций

Какими продуктами нужно закупиться на период пандемии, как правильно ложиться спать и почему каждому важно следить за своей речью — об этом и многом другом поговорим в прямом эфире на сайте и в соцсетях «КП»
Александра ЛЯБИНА
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Продлили карантин — продлим и мы нашу череду уроков в прямом эфире!Продлили карантин — продлим и мы нашу череду уроков в прямом эфире!
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На время карантина сайт KP.RU запустил серию онлайн-лекций. Продлили карантин — продлим и мы нашу череду уроков в прямом эфире. Продолжим в лучших традициях - только самые актуальные темы и только самые крутые спикеры!

Публикуем свежее расписание:

1) Понедельник, 6 апреля, 16.00.

Спикер: Ольга Рыкалина, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им.Плеханова

Тема: Гречка, тушёнка и туалетная бумага - стоит ли россиянам закупаться впрок? Рациональное потребление в условиях ажиотажного спроса

2) Вторник, 7 апреля, 19.00.

Спикер: Анастасия Третьякова, гастрономический обозреватель и кулинар, автор книги «Любовь моя, вино и еда»

Тема: Гастрономические эксперименты на время карантина (полезные советы и необычные рецепты)

3) Среда, 8 апреля, 17.30.

Спикер: Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова, руководитель системы дистанционного обучения www.likbez.org

Тема: Речь как визитная карточка. Какие ошибки портят впечатление?

4) Четверг, 9 апреля, 19.00.

Спикер: Владлен Тиморин, декан факультета математики НИУ ВШЭ

Тема: Почему геометрии бывают разные и зачем они нужны

5) Пятница, 10 апреля, 15.00.

Спикер: Марика Кравцова, телеведущая, кулинарный блогер, автор книг по правильному питанию

Тема: Как питаться, чтобы усилить иммунитет

6) Понедельник, 13 апреля, 19.00.

Спикер: Денис Федянин, научный сотрудник Института проблем управления В.А.Трапезникова РАН

Тема: Смогут ли люди подружиться с роботами?

7) Вторник, 14 апреля, 19.00.

Спикер: Михаил Полуэктов, врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского Университета

Тема: Как сон помогает поддержать наш иммунитет. Правила лечебного сна

Все онлайн-трансляции вы сможете посмотреть в этой статье, а также на страничках «Комсомолки» в социальных сетях!

ИСТОЧНИК KP.RU

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