KP.RU продолжает серию онлайн-лекций
На время карантина сайт KP.RU запустил серию онлайн-лекций. Продлили карантин — продлим и мы нашу череду уроков в прямом эфире. Продолжим в лучших традициях - только самые актуальные темы и только самые крутые спикеры!
Публикуем свежее расписание:
1) Понедельник, 6 апреля, 16.00.
Спикер: Ольга Рыкалина, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им.Плеханова
Тема: Гречка, тушёнка и туалетная бумага - стоит ли россиянам закупаться впрок? Рациональное потребление в условиях ажиотажного спроса
2) Вторник, 7 апреля, 19.00.
Спикер: Анастасия Третьякова, гастрономический обозреватель и кулинар, автор книги «Любовь моя, вино и еда»
Тема: Гастрономические эксперименты на время карантина (полезные советы и необычные рецепты)
3) Среда, 8 апреля, 17.30.
Спикер: Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова, руководитель системы дистанционного обучения www.likbez.org
Тема: Речь как визитная карточка. Какие ошибки портят впечатление?
4) Четверг, 9 апреля, 19.00.
Спикер: Владлен Тиморин, декан факультета математики НИУ ВШЭ
Тема: Почему геометрии бывают разные и зачем они нужны
5) Пятница, 10 апреля, 15.00.
Спикер: Марика Кравцова, телеведущая, кулинарный блогер, автор книг по правильному питанию
Тема: Как питаться, чтобы усилить иммунитет
6) Понедельник, 13 апреля, 19.00.
Спикер: Денис Федянин, научный сотрудник Института проблем управления В.А.Трапезникова РАН
Тема: Смогут ли люди подружиться с роботами?
7) Вторник, 14 апреля, 19.00.
Спикер: Михаил Полуэктов, врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского Университета
Тема: Как сон помогает поддержать наш иммунитет. Правила лечебного сна
Все онлайн-трансляции вы сможете посмотреть в этой статье, а также на страничках «Комсомолки» в социальных сетях!
ИСТОЧНИК KP.RU