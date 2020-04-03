Кошка в роли единорога и драгоценности из кураги: россияне на карантине создают шедевры из подручных средств

Десятки тысяч россиян, которые не знают, чем себя занять на карантине, приняли участие во флешмобе #изоизоляция, стремительно набирающем популярность в интернете. Суть челленджа предельно проста – создать из подручных средств, которые есть в доме, шедевры мирового искусства. Особой любовью участников флешмоба пользуются произведения Фриды Кало («Автопортрет»), Леонарда да Винчи («Дама с горностаем») и Яна Вермеера («Девушка с жемчужной сережкой»). Кроме того, в почёте Модильяни, Босх, Пикассо и Вася Ложкин. А вообще каждый творит, кто во что горазд.

Одна из организаторов флешмоба – москвичка Катерина Брудная-Челядинова. Девушка рассказала, какие работы могут появится в группе #изоизоляция на facebook (всего за пару дней к ней присоединились почти 70 тысяч самоизолированных любителей искусства).

palomaksu #Изоизоляция: Орест Кипренский Портрет Екатерины Сергеевны Авдулиной

– Пожалуйста, прикладывайте оригинал картины, пишите автора и название. Не используйте фотошоп и другие графические редакторы: замазанный фон, приклеенная голова, фильтры – всё это портит концепцию. Приветствуются работы, сделанные прямо сейчас – в условиях изоляции, – просит участников флешмоба Катерина Брудная-Челядинова.

natalia_toskina_photography #Изоизоляция: Рогир ван дер Вейден Портрет молодой женщины

Сейчас работы с хештегом #изоизоляция можно встретить сразу в нескольких социальных сетях: и в facebook, и на instagram.

bobrschools_life #Изоизоляция: Фрида Кало «Автопортрет»

– Меня впечатлила новая карантинная активность: люди с помощью подручных материалов пытаются «косплеить» картины известных художников и выкладывают в соцсети результаты своих трудов. Это дает столько эмоций! Восхищение, уважение к приложенным усилиям и креативу, восторг от попадания в замысел и атмосферу картины. А еще - общение с тысячами таких же людей, запертых в своих домах. Это именно то, чего сегодня так не хватает, – рассказала сайту KP.ru одна из участниц челленджа Елена Кормильцева.

yulia.luchkina.artist #Изоизоляция: ювелирное искусство Древнего Египта

Елена «косплеила» картину Рафаэля «Дама с единорогом». Вместо единорога на «картине» засветилась кошка, рукава дамы пришлось изобразить с помощью пледика из IKEA, вместо батистового белья были использованы бумажные салфетки, а роль кулона выполнила обычная курага.

svidnytska_v_amsterdame #Изоизоляция: Бэнкси, «Никто меня не любит»

mafanila #Изоизоляция: работа Клода Верлинда

yanasmithswan #Изоизоляция: Рене Магритт, «Сын человеческий»

darinafunny #Изоизоляция: Мария Павлова, «Дуэт»

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