2020-03-30T16:42:32+03:00
Общество

"Мир прекрасен, но небезопасен": Вася Ложкин создал серию картин о коронавирусе и котиках

Художник через сайт kp.ru пожелал всем здоровья и спокойствия
Юлия Кекова
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Фото: Вася ЛожкинФото: Вася Ложкин
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Российский художник Вася Ложкин написал серию картин, посвященных коронавирусу и через сайт kp.ru обратился к поклонникам своего творчества.

Дорогие друзья! В это непростое время я хочу пожелать вам всем здоровья и спокойствия.

Мы все переживаем стресс, а стресс плохо действует на иммунитет. Поэтому постарайтесь не сходить с ума, не злиться на окружающих и на сами себя, не паниковать, не устраивать истерик, а постараться просто переждать все, что сейчас происходит. Берегите себя и своих близких, не ссорьтесь друг с другом. Очень надеюсь, что все это пройдет чем скорей тем лучше. Будьте здоровы и не падайте духом!

Сидите дома!!!

Ваш Вася Ложкин

На первой своей картине он изобразил немного испуганного и явно испытывающего недоумение кота за окном. Питомец смотрит на улицу через стекло с грустью, а рядом можно заметить надпись, объясняющую как минимум один плюс домашнего карантина: "Мир прекрасен, но небезопасен".

Тем самым Ложкин призывает граждан быть аккуратными, стараться поменьше бывать на улице, а наслаждаться свободным временем дома, в кругу семьи.

Фото: Вася Ложкин

Фото: Вася Ложкин

Вторая иллюстрация явно характеризуют русский дух - не бояться ничего! Знаменитый ложкинские котики со словами "Изыди, вирус окаянный" советуют коронавирусу как можно скорее исчезнуть из нашей страны, а иначе ему явно не поздоровиться. Тем более, что российские ученые уже изобрели лекарство против инфекции.

Фото: Вася Ложкин

Фото: Вася Ложкин

На еще одной своей яркой иллюстрации Ложкин изобразил пенсионерку в противогазе в объятиях котиков. И призвал беречь бабушек - пожилые люди наиболее уязвимы для инфекции и других заболеваний из-за слабой иммунной системы.

Напоминаем, чтобы сократить риски заражения covid-19, следует чаще мыть руки с мылом, реже бывать на улице и следовать рекомендациям специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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