НАВОЗНЫЙ ОЛИГАРХ

В последнее десятилетие, при любом мало-мальском катаклизме, у нашего общества сразу же случается обострение. На свет вылезают «выживальщики» и «всепропальщики» - люди, закупающие гречу и тушенку или патроны «чтобы добыть гречу». Люди, считающие себя готовыми к любым бедам и потрясениям. За счет «выживальщиков» существуют десятки магазинов, торгующих армейским и туристическим барахлом, а «гуру выживания» написали десятки книг о том, как строить схроны в лесу. И никто из них никогда не обращал внимания на обычную дачу, которая есть у каждого второго жителя мегаполиса. Что говорит лишь о том, что «выживальщики» они ложные, позеры и шмоточники.

И тогда "КП" попыталась исправить этот пробел.

Главреда газеты «Ваши 6 соток», экс-депутата Госдумы Андрея Туманова я нашел в США. Он поехал по своим садоводческим делам и застрял там из-за коронавируса. Ждет, когда можно будет вернутся домой, на свою дачу в Павлово-Посадском районе. Но, что делать во время пандемии коронавируса, он знал четко.

Карантин на даче: Как выжить за городом любой ценой 00:00 00:00

В последнее десятилетие, при любом мало-мальском катаклизме, у нашего общества сразу же случается обострениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

6 СОТОК РАЗДАВАЛИ НА СЛУЧАЙ АТОМНОЙ ВОЙНЫ

Туманов:

- Неправильно сидеть в городе. Поезжайте на дачу. В 60-х годах для чего специально дачи людям раздавали? Чтобы разгрузить мегаполисы на случай атомной войны, эпидемий и стихийных бедствий. Дача лучший вариант, нет городской скученности, пространственная самоизоляция. Так что, отправляйтесь на дачи, ставьте печки – у кого нет. Берите основные продукты – макароны, консервы, а остальное, чуть попозже, вам начнет давать сама дача - ваша кормилица.

Дача лучший вариант, нет городской скученности, пространственная самоизоляцияФото: Евгения ГУСЕВА

Стешин:

- Я дачник-пионер. В сентябре расчистил участок от бурьяна, в ноябре построил дом. Что мне делать сейчас?

Туманов:

- Для начала, перекапывайте землю, не забывая выбирать корни сорняков. Иначе летом не напропалываетесь. Скорее всего придется вносить в землю органику. С органикой проблемы. Все что под ее видом продается - это переработанный торф. Он предназначен для лучшей увлажняемости и растения не смогут извлечь из него нужные элементы.

Стешин:

- У меня рядом, за забором, живет конь.

Туманов:

- Да вы — дачный олигарх! Навоз, для дачника - «коричневое золото». Я вот еду по Америке и в окошко – запах родной, тут огромные фермы. Навоз сгребают трактором в большие горы, у меня прямо руки зачесались… А как через границу его везти? В общем, вам повезло, конский навоз считается элитным, долговременного действия и корни им не обожжешь. Имейте в виду, если вы захотите у меня что-то выменять, по дачным делам – только на навоз!

ВТОРОЕ ПОСЛЕ СОРТИРА

Стешин:

- С конем мне повезло, что делать другим дачникам?

Туманов:

- А не надо ничего нового придумывать! Простой вариант – покупаете комплексное минеральное удобрение. Там уже будет азот, фосфор и калий. Примерно по 15% каждого, остальное – балансные вещества. Читайте инструкции, они для любителей, чтобы ничего не испортили!

Навоз - это дачное золотоФото: Олег УКЛАДОВ

Стешин:

- У меня жуткий суглинок. Это можно исправить?

Туманов:

- Будете заказывать органику или чернозем – вас 100% обманут. Привезут торф или в худшем случае - ил из канализации. На нем все растет хорошо, только там вся таблица Менделеева, дикая отрава. Цветы можно выращивать, овощи - никогда.

Стешин:

- У метро разве что продавать такую редисочку…

Туманов:

- Так обычно и делается. Если кто-то обещает вам привезти курский чернозем, это вообще преступление, а вы будете соучастником. Единственное спасение любого дачника – компост. У вас уже есть компостная яма?

Стешин:

- Нет…

Туманов:

- Это же второе, после сортира, что должно появиться на даче!

БОРЩЕВИК ЖИВОТВОРЯЩИЙ

Стешин:

- У меня после расчистки участка получилось три стожка сорной травы, таких приличных, метра по два высотой. Пойдет?

Туманов:

- На компост все пойдет, даже борщевик. Перчатки, мачете – и вперед. Я сам так делаю. Я предлагал властям, как побороть борщевик – принимать его у населения, как металлолом. И - в компост. Его выметут быстро. Одна опасность – как бы его сажать специально не стали…

Стешин:

- Могут, да.

Туманов:

- Земли хорошей не бывает, особенно у дачников. У дачников это неликвид – песок, глина, торф. Любую почву придется улучшать и не думайте, что получится сразу. Я видел такие попытки у богатых людей: «Привезу два грузовика земли и все». Работа с почвой, это пожизненное занятие! Мы едим каждый день, нельзя наесться на всю жизнь, то же и с почвой - ее надо кормить и лелеять. Если это торф, то добавляем песочек, подзол. Если глина, то разбавляешь песком и торфом. И компост. Для меня даже картофельные очистки выкинуть – преступление. Я зимой все это замораживаю, а весной вывожу на дачу. Потому что компост невозможно купить нигде и не за какие деньги!

«ДЕТСКАЯ ГРЯДКА»

Стешин:

- С чего мне начать?

Туманов:

- Не пытайтесь сразу сделать все. Сделайте «детскую грядку» - рядок моркови, рядок салата. Снег сошел - все, можно сеять. Посадите горох, редиску, свеклу. Все холодостойкое. Как только в почву можно воткнуть палец – сейте. А теплолюбивые – тыкву, помидоры, картофель – это в майские праздники. Представьте, вы будете сажать помидоры, а первый урожай редиски уже можно кушать. Причем с ней можно похулиганить-пофантазировать.

Стешин:

- Как?

Туманов:

- Накупить разных сортов. Белые, красно-белые, золотистая, есть длинная редиска – «французская». И главное, растет на глазах, только поливайте. Но не сажайте все сразу. Сегодня рядок редиса, через несколько дней еще один. У вас получится такой конвейер, всегда на столе будут свежие овощи. И вы такого нигде не купите.

Я всегда говорил: если что случится – именно на дачах сохранится российская государственность.

Не пытайтесь сразу сделать все. Сделайте «детскую грядку» - рядок моркови, рядок салатаФото: Анатолий ЖДАНОВ

МОЖНО ЛИ НАЕСТЬСЯ

Стешин:

- Люди пишут: «Пора ехать на дачи, что будет осенью непонятно, надо все засаживать, тогда выживем». А что посадить на даче для банального выживания в кризис?

Туманов:

- А я всегда про это говорил! Даже в США! Думаете, в Великую депрессию тут все только стояли в очереди за бесплатной похлебкой? Все газоны были засажены.

Стешин:

- А нам что сажать?

Туманов:

- Самую любимую, народную – картошку. Это самое простое. Вы же только начинаете? Отлично. Это как игра в казино – новичкам везет. Первый урожай картошки – самый большой! Удивите соседей. Картошка очень любит свежую землю, где она никогда не росла. Единственное, есть опасность стать потерянным человеком – больше не сможете есть магазинную картошку.

Я, кстати, был в хозяйстве, где выращивает картошку Управделами президента. По тем же технологиям что и дачники! И сорта в основном наши – Никулинский, Голубизна, Луговской. И химию не применяют, все руками и тяпочкой.

Картошка, это культура-первопроходец, для вашей целины – то, что нужно.

Стешин:

- А где взять источник белка?

Туманов:

- Бобы! Русские черные бобы – шикарный сорт, ухода почти не требуют. Их пекут, делают похлебку.

Стешин:

- В них белка, как в мясе…

Туманов:

- И растут лучше всего, забивают все сорняки. Я вот приехал на дачу, есть хочу. Надрал бобов, лука, порезал помидорину, на сковородку – обед готов. А если перчика добавить и сала – ни в одном ресторане такого не подадут! И хранятся они хорошо.

Первый урожай картошки – самый большой!Фото: Михаил ФРОЛОВ

НЕ ШИПУЧИЕ ВИТАМИНЫ

Стешин:

- А где добыть витамины?

Туманов:

- Чесноком озаботьтесь. И лук. Сажайте его больше, на Руси всегда лечились луком и медом. Кстати, когда соберете лук в июле, успеете его посадить по второму разу, даже в Подмосковье. Лука много не бывает.

Стешин:

- Что еще подходит для наших широт? Что вырастет точно?

Туманов:

- Капуста, вернее - капусты. На белокочанной не надо зацикливаться. Я, например, давно перешел на савойскую. Кольраби – растет сама по себе. С капустой не пропадешь. Россия всегда ей спасалась в тяжелые времена. Это витамин С. Не избегайте листовой капусты для салата. Салаты в разгар пандемии надо есть каждый день! А мы, россияне, не доедаем растительной зелени.

«ЕСЛИ СОВСЕМ РАЗГИЛЬДЯЙ»

Стешин:

- Что если горожанин не любит копаться в земле. А урожая хочется.

Туманов:

- Если вы совсем разгильдяй и ухаживать ни за чем не можете, посадите топинамбур. Это такая зараза, что даже борщевик вытесняет. С одного растения – ведро клубней. Единственное, ко вкусу надо привыкнуть, что-то среднее между кочерыжкой и картошкой.

Запомните, если у вас растет топинамбур, с голоду уже не помрете. А если у вас поросеночек под кроватью, он душу продаст за топинамбур.

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