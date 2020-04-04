2020-04-04T02:28:53+03:00
Звезды

«Моя куколка»: Понаровская похвасталась красавицей внучкой, с которой она разлучена из-за коронавируса

67-летняя певица очень скучает по близким
Ирина СУХАНОВА
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Ирина Понаровская разлучена с родными. Фото: кадр видео.Ирина Понаровская разлучена с родными. Фото: кадр видео.
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Ирина Понаровская из-за пандемии коронавируса оказалась разлученной с родными. Единственный сын звезды Энтони сейчас живет в Гоа, откуда он не смог вернуться в Россию из-за отмены авиарейсов. Вместе с женой и двумя детьми он улетел в Индию и, похоже, застрял там надолго. Даже свой день рождения Понаровская отпраздновала в одиночестве – 12 марта она отметила 67-летие. А 2 марта исполнилось два годика внучке певицы Шарлоте. Из-за того, что девочка сейчас с родителями в Гоа, Понаровская не может поздравить ее лично. Поэтому артистка поделилась трогательным постом в Инстаграме.

Певица опубликовала фото Шарлотты – так зовут девочку – и нежно поздравила ее на своей страничке.

- Сегодня моему маленькому божеству исполнилось 2 годика! Ты родилась, чтоб все узнали, какой прелестной может быть маленькая девочка! Чудо мое! Бабушка бесконечно любит тебя! Не грусти, моя куколка, мы скоро будем все вместе! – написала Ирина.

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Сегодня моему маленькому Божеству исполнилось 2 годика!
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Внучка певицы действительно настоящая куколка: девочка – красотка с очаровательными кудряшками. Малышку назвали Шарлоттой в честь бабушки Ирины Понаровской, немки по происхождению. Кроме Шарлотты у сына Понаровской Энтони Родда и его жены Анны Чайниковой есть еще 6-летний сын Эрик.

В индийском штате Гоа сейчас остается немало российских туристов. Многие из них жалуются, что они заперты на карантин и практически голодают. Выходить на улицу нельзя – за это последует крупный штраф. Рестораны и магазины закрыты, на популярном курорте с трудом можно купить продукты. Как рассказывают в соцсетях российские пленники Гоа, родители с утра отправляются на поиски еды и пытаются купить хоть что-то, чтобы было чем накормить детей. Так что у Понаровской есть все основания тревожиться за близких.

35-летний Энтони Родд - единственный сын певицы от ее второго брака с темнокожим джазовым музыкантом Вейландом Роддом. Они прожили вместе семь лет, хотя этот брак с самого начала был непростым. Супруги расходились со страшным скандалом, который грянул в 1988 году. По словам певицы, муж постоянно изменял ей, и даже рождение сына не остановило его походов налево. Последовал громкий развод, суд оставил малыша Энтони с матерью.

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Сын Понаровской Энтони с женой и детьми решил переждать коронавирус на Гоа.
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Пока Энтони рос, ему не раз доставалось от сверстников из-за его цвета кожи. Несколько раз парня серьезно избили на улице. После этого Ирина приняла решение отправить сына учиться в Норвегию. Там он закончил вуз и стал дизайнером ювелирных украшений. Ирина на время забросила карьеру, жила с сыном в Норвегии, а затем в Эстонии, где она купила дом. Артистка отлично ладит с невесткой, Анна по профессии художница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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