2020-04-05T16:04:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Как вернуться из Индии в Россию в период коронавируса: полезные советы

Все для тех, кто хочет понять, как вернуться Индии в Россию в период коронавируса, рассказы туристов, советы от посольства в Дели
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Как вернуться из Индии в Россию в период коронавируса: полезные советы.Как вернуться из Индии в Россию в период коронавируса: полезные советы.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В связи с коронавирусом свернуто авиасообщение между странами. В Индии строжайший карантин. Жителей нашей страны эвакуируют домой спецрейсами. Четвертого апреля было объявлено, что они прекращены, как вскоре выяснилось -до понедельника, 6 апреля. Нужно определиться с количеством наших граждан, утрясти вопросы с числом необходимых бортов. Остается ждать. Но и при это у оставшихся за границей масса проблем. Как вернуться из Индии в Россию в период коронавируса? Мы подготовили полезную информацию об этом.

Хочешь вернуться домой – пройди квест

Многие откровенно завидуют тем, кто «застрял» в благословенной стране с благословенной природой, отправившись созерцать или изучать йогу. Не стоит. Потому что остаться далеко от дома, родных правил и порядков во время массовой паники и ощущения катастрофы – та еще радость. Прежде всего потому, что здесь на тебя никто не рассчитывает. Ты чужак. И вообще, от белых туристов вся зараза. Так думают в Индии.

- Сидим с двумя украинскими девчонками и одной россиянкой в изоляции, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» модель из Сибири Лана Ворон. - Агентство предоставляет нам квартиру в жилом доме. Из нее и не выходим. Но то, что многих россиян выселяют из гостиниц и не принимают туда, слышала. Я состою в чате, где более 100 застрявших в Индии россиян. Ребята делятся друг с другом ссылками, где еще можно остановиться на ночлег. Заметила, что нас, да и вообще всех белых людей, местные обходят стороной. Некоторые настроены агрессивно. Поэтому, на улицу просто так мы ни ногой.

А выехать не просто. C 25 марта по 14 апреля в Индии для действует 21-дневный карантин. Людям предписано оставаться дома. Не работают ни коммерческие, ни государственные учреждения. Исключение, как и везде - для полиции, медиков, пожарных, ЖКХ, почты, журналистов. Идут онлайн - продажи продуктов питания и медикаментов.

До 15 апреля отменены любые регулярные рейсы, остановлены поезда и метро. Проще говорят – все дороги перекрыты из-за карантина.

- Нашли такси. Дорого, но выбора нет, - рассказывает в соцсетях туристка из Самары Ольга Токарева. - Поехали в полицию за разрешением на проезд. Тридцать минут ожидания, чтобы нами кто-то занялся. 1,5 часа делалось разрешение. В разрешение вписывается водитель, номер машины. Обратно 6 километров пешком. Вечером звонит водитель и отказывается везти. Ищем другую машину. Утром в полицию за новым разрешением. Едем в Дели. По дороге много постов, часто останавливают. Картина, конечно, сюрреалистическая. Индия пустая. Редкие машины, изредка люди. Тишина. В аэропорт приехали сотрудники консульства. Объяснили ситуацию. Все, кто с билетами, выстраиваются в очередь в аэропорт. А тех,, кто имеет билеты до 1 мая, строят в очередь. Самолет на 420 мест. В первой очереди не больше сотни. Надеюсь, что мест хватит…И тут начали подъезжать автобусы и рушить наши надежды.

Пожелаем Ольге удачи и возможности выбраться из страны.

oyutokarevaoyutokareva
Застряли в Индии: очередь на самолет в Россию
177 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А теперь к полезным советам.

КОНКРЕТНО

1. Как вернуться из Индии в Россию в период коронавируса: заполняем анкеты

Анкету нужно заполнить на едином портале госуслуг. Причем будьте внимательны – все поля обязательны. Только в этом случае вы попадете в списки, а потом и на борт самолета.

Название формы - Регистрация российских граждан, находящихся на территории иностранного государства, для планирования их возвращения в Российскую Федерацию.

2. Как вернуться из Индии в Россию в период коронавируса: как получить социальную помощь

Деньги на длительное проживание за границей и поездки на такси есть далеко не у всех. Многие покупали путевки. Государство окажет помощь тем, кто должен эвакуироваться

Помощь окажут тем россиянам, у кого билеты на рейсы с 16 марта по 31 мая 2020 года. А также тем, у кого их нет. Для этого нужно заполнить на портале госуслуг заявление.

Решение об оказании помощи будет принято в течение суток. И поступит вам на электронку или по смс.

Тем, кому придет положительное решение об оказании помощи получат выплаты - 2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет помощь оказывается в размере 1600 рублей в день. Деньги поступят на счет в течении 24 часов с момента принятия решения.

3. Как вернуться из Индии в Россию в период коронавируса: о продлении визы

Все находящиеся в Индии иностранцы, которым требуется продление визы с 13 марта до конца апреля, могут оформить такое продление бесплатно на интернет-портале Бюро регистрации иностранцев (FRRO). В случае, если иностранец окажется в международном аэропорту без продленной FRRO визы, его вылет будет обеспечен без наложения штрафа.

4. Как вернуться из Индии в Россию в период коронавируса: об отмене чартерных рейсов

Посольство России в Индии предупреждает, что в случае отмены чартеров россиянам необходимо получить разрешение от индийских властей для вылета регулярным рейсом. Обратиться к индийским властям с соответствующим заявлением может только туроператор, занимавшийся организацией Вашей турпоездки, или Посольство России в Индии.

5. Как вернуться из Индии в Россию в период коронавируса: о карантине в посольстве

В связи с карантином вход на территорию консульского отдела по визовым вопросам запрещен. Просим все визовые вопросы направлять в российский визовый центр по адресу: Shivaji Stadium Metro Station, Baba Kharak Singh Marg, Connaught Place, New Delhi – 110001. Приемные часы: понедельник – пятница с 10:00 до 17:00. Вход на территорию консульского отдела разрешен только по вопросам нотариата, гражданства и ЗАГС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Герман Стерлигов против апокалипсиса: строит катапульты, селит москвичей в коровниках, мечтает о мире без электричества
Спецкор «КП» отправился в гости к эпатажному крестьянину, который предрекал опустошение городов, и узнал, что тот думает об экономическом кризисе и как намерен спасаться от пандемии
Православный священник, помогающий в реанимации парижского госпиталя: Людей с коронавирусом не лечат, им просто помогают дышать
Живущая во Франции публицист и главный редактор литературного альманаха "Глаголъ" Елена Кондратьева-Сальгеро специально для «Комсомолки» поговорила с клириком, который работает медбратом в самом очаге пандемии
Новые ограничения по коронавирусу в Подмосковье: выписывать штрафы за нарушения могут сотрудники 16 организаций
В работающих организациях руководители обязаны следить за соблюдением 1,5-метровой дистанции между сотрудниками и посетителями. Рассказываем, какие новые ограничения по коронавирусу введены в Подмосковье
Новости 24
РЖД отменяет единственный прямой пассажирский поезд в Беларусь
Союз потребителей требует ужесточить наказание для мошенников в условиях пандемии коронавируса
Семьи погибших при взрыве газа в доме в Орехово-Зуево получат по миллиону рублей
Губернатор Московской области рассказал, кто может работать в период самоизоляции
Минздрав посоветовал фармацевтам и полицейским носить маски и перчатки
"Осторожно, мошенники!": коронавирус породил новые виды спекуляций
Минкомсвязь создаст систему для идентификации людей, возвращающихся в РФ
Папа Римский провел мессу в Вербное воскресенье в почти пустом соборе Святого Петра
Российские магазины предложили обязать предоставлять покупателям маски
Названы профессии, которые станут невостребованными после окончания пандемии
Правительство поручило Минпромторгу в первую очередь обеспечить средствами индивидуальной защиты медорагнизации
Песков: Кризис, вызванный коронавирусом, ещё заявит о себе
Глава Роспотребнадзора: коронавирус в России пока удается сдержать от взрывного роста
Песков: Путин лично занимается ситуацией в нефтяной отрасли России
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве
Песков назвал огромной нагрузкой для экономики продление нерабочих дней
Песков: Путин будет работать удалённо как минимум неделю
Военкоматы перевели на удаленную работу из-за распространения коронавируса
В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестёр, умерших за полтора года до этого
Российские туристы не смогли улететь из Таиланда и поселились в заброшенном храме
Два пациента с коронавирусом погибли в Москве за последние сутки
Учёный рассказал, как изменяется коронавирус, проходя через множество людей
Британская певица Марианна Фейтфул заболела коронавирусом
Пик смертности в Италии приходится на 3 часа ночи, потому что люди засыпают и не просыпаются
Премьер-министр Испании: Европа столкнулась с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны
Власти Сингапура начали бесплатно раздавать медицинские маски