Как вернуться из Индии в Россию в период коронавируса: полезные советы

В связи с коронавирусом свернуто авиасообщение между странами. В Индии строжайший карантин. Жителей нашей страны эвакуируют домой спецрейсами. Четвертого апреля было объявлено, что они прекращены, как вскоре выяснилось -до понедельника, 6 апреля. Нужно определиться с количеством наших граждан, утрясти вопросы с числом необходимых бортов. Остается ждать. Но и при это у оставшихся за границей масса проблем. Как вернуться из Индии в Россию в период коронавируса? Мы подготовили полезную информацию об этом.

Хочешь вернуться домой – пройди квест

Многие откровенно завидуют тем, кто «застрял» в благословенной стране с благословенной природой, отправившись созерцать или изучать йогу. Не стоит. Потому что остаться далеко от дома, родных правил и порядков во время массовой паники и ощущения катастрофы – та еще радость. Прежде всего потому, что здесь на тебя никто не рассчитывает. Ты чужак. И вообще, от белых туристов вся зараза. Так думают в Индии.

- Сидим с двумя украинскими девчонками и одной россиянкой в изоляции, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» модель из Сибири Лана Ворон. - Агентство предоставляет нам квартиру в жилом доме. Из нее и не выходим. Но то, что многих россиян выселяют из гостиниц и не принимают туда, слышала. Я состою в чате, где более 100 застрявших в Индии россиян. Ребята делятся друг с другом ссылками, где еще можно остановиться на ночлег. Заметила, что нас, да и вообще всех белых людей, местные обходят стороной. Некоторые настроены агрессивно. Поэтому, на улицу просто так мы ни ногой.

А выехать не просто. C 25 марта по 14 апреля в Индии для действует 21-дневный карантин. Людям предписано оставаться дома. Не работают ни коммерческие, ни государственные учреждения. Исключение, как и везде - для полиции, медиков, пожарных, ЖКХ, почты, журналистов. Идут онлайн - продажи продуктов питания и медикаментов.

До 15 апреля отменены любые регулярные рейсы, остановлены поезда и метро. Проще говорят – все дороги перекрыты из-за карантина.

- Нашли такси. Дорого, но выбора нет, - рассказывает в соцсетях туристка из Самары Ольга Токарева. - Поехали в полицию за разрешением на проезд. Тридцать минут ожидания, чтобы нами кто-то занялся. 1,5 часа делалось разрешение. В разрешение вписывается водитель, номер машины. Обратно 6 километров пешком. Вечером звонит водитель и отказывается везти. Ищем другую машину. Утром в полицию за новым разрешением. Едем в Дели. По дороге много постов, часто останавливают. Картина, конечно, сюрреалистическая. Индия пустая. Редкие машины, изредка люди. Тишина. В аэропорт приехали сотрудники консульства. Объяснили ситуацию. Все, кто с билетами, выстраиваются в очередь в аэропорт. А тех,, кто имеет билеты до 1 мая, строят в очередь. Самолет на 420 мест. В первой очереди не больше сотни. Надеюсь, что мест хватит…И тут начали подъезжать автобусы и рушить наши надежды.

Пожелаем Ольге удачи и возможности выбраться из страны.

oyutokareva Застряли в Индии: очередь на самолет в Россию

А теперь к полезным советам.

КОНКРЕТНО

1. Как вернуться из Индии в Россию в период коронавируса: заполняем анкеты

Анкету нужно заполнить на едином портале госуслуг. Причем будьте внимательны – все поля обязательны. Только в этом случае вы попадете в списки, а потом и на борт самолета.

Название формы - Регистрация российских граждан, находящихся на территории иностранного государства, для планирования их возвращения в Российскую Федерацию.

2. Как вернуться из Индии в Россию в период коронавируса: как получить социальную помощь

Деньги на длительное проживание за границей и поездки на такси есть далеко не у всех. Многие покупали путевки. Государство окажет помощь тем, кто должен эвакуироваться

Помощь окажут тем россиянам, у кого билеты на рейсы с 16 марта по 31 мая 2020 года. А также тем, у кого их нет. Для этого нужно заполнить на портале госуслуг заявление.

Решение об оказании помощи будет принято в течение суток. И поступит вам на электронку или по смс.

Тем, кому придет положительное решение об оказании помощи получат выплаты - 2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет помощь оказывается в размере 1600 рублей в день. Деньги поступят на счет в течении 24 часов с момента принятия решения.

3. Как вернуться из Индии в Россию в период коронавируса: о продлении визы

Все находящиеся в Индии иностранцы, которым требуется продление визы с 13 марта до конца апреля, могут оформить такое продление бесплатно на интернет-портале Бюро регистрации иностранцев (FRRO). В случае, если иностранец окажется в международном аэропорту без продленной FRRO визы, его вылет будет обеспечен без наложения штрафа.

4. Как вернуться из Индии в Россию в период коронавируса: об отмене чартерных рейсов

Посольство России в Индии предупреждает, что в случае отмены чартеров россиянам необходимо получить разрешение от индийских властей для вылета регулярным рейсом. Обратиться к индийским властям с соответствующим заявлением может только туроператор, занимавшийся организацией Вашей турпоездки, или Посольство России в Индии.

5. Как вернуться из Индии в Россию в период коронавируса: о карантине в посольстве

В связи с карантином вход на территорию консульского отдела по визовым вопросам запрещен. Просим все визовые вопросы направлять в российский визовый центр по адресу: Shivaji Stadium Metro Station, Baba Kharak Singh Marg, Connaught Place, New Delhi – 110001. Приемные часы: понедельник – пятница с 10:00 до 17:00. Вход на территорию консульского отдела разрешен только по вопросам нотариата, гражданства и ЗАГС.