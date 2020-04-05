Как вернуться из Таиланда в Россию в период коронавируса: полезные информация и советы эксперта

Откуда так много, ведь туристов однозначно меньше, удивитесь вы. Ответ прост – связанные по рукам и ногам появившимися ограничениями, на родину двинулись те, кто приехал в этот рай на Земле ( ну, с точки зрения климата это так) не только отдыхать, но и работать на удаленке, или подрабатывать на туристические компании, или просто лежать на пляже, живя на деньги от сдачи квартиры в родном городе. А таких уже много и они тянули до последнего. Теперь их всех волнует один вопрос – как вернуться из Таиланда в Россию в период коронавируса? Дома в разгар болезни все же и стены помогут. И врачи, и бесплатная медицина.

Как вернуться из Таиланда в Россию в период коронавируса: страна на замке

Возьмем информацию из первых уст. Иркутянка Ирина Хорошева – известный в своем городе журналист. Теперь она живет в Паттайе и работает в национальной аптеке.

«Подобно другим странам, Таиланд отгородился от мира на время эпидемии. Если понадобится полный внутренний локдаун и комендантский час будет введен без предварительного оповещения, чтобы избежать паники.

Так же запрещается выходить из дома с детьми до 5 лет и пожилым людям после 70 лет. Только по жизненной необходимости, типа до магазина. Этот же полный запрет на выход из дома действует для тех, кто себя плохо чувствует или имеет какие- то хронические заболевания. Закрываются места массовых посещений, коих, например, в Паттайе много: аквапарки, океанариумы, дельфинарии и прочее, и прочее. Людям в принципе не рекомендуют собираться вместе. Магазины с товарами первой необходимости будут работать, также как и банки, и автозаправки, различное производство. Предчувствую вопрос: а вы, а как же вы? А мы пока не знаем».

Такая ситуация по всей стране, и, собственно, иностранцам тут делать нечего. Поэтому, по самым разным оценкам, до 17 тысяч человек написали заявления на выезд из страны.

Как вернуться из Таиланда в Россию в период коронавируса: пишите заявления

«Вниманию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории иностранных государств, не имеющих возможности покинуть их вследствие введенных карантинных ограничений и нуждающихся в материальной помощи. Неотъемлемым условием выполнения этой задачи является заполнение гражданами России специальной формы на Едином портале государственных услуг», -это из информации на сайте посольства России в Таиланде.

Посольству необходимо проверить актуальность информации о жителях России, которые хотят вернуться.

Как вернуться из Таиланда в Россию в период коронавируса: советы профессионала

Виктор Кривенцов – представитель одной из крупных туристических фирм, живущий в Таиланде, делится информацией о том, как и где лучше дожидаться эвакуации, когда ее возобновят.

«Мое мнение однозначно - в Бангкоке. Точнее, в одном из отельчиков рядом с аэропортом, в крайнем случае рядом с одной из станций аэропортового поезда.

Во-первых, в Паттайе уже возникают проблемы с размещением - отели, даже огромные, позакрывались, и мы вчера с трудом нашли жильё в кондоминиумах для "зависших" туристов нашей компании. В Бангкоке и окрестностях запрета на размещение в отелях пока нет.

Во-вторых, угроза полного запрета на въезд Паттайю И выезд из нее в течение ближайших дней не то что существует - официально объявлена мэрией города как весьма вероятная мера.

В-третьих, какие бы там списки не составлялись посольством и в Москве, я лично в такой ситуации сам отслеживал бы постоянно, не предвидится ли какой вылет в Россию, и вне зависимости от наличия билета на него ехал бы к регистрации в надежде им улететь.

В-четвёртых, сейчас такие времена, что решение о вывозных рейсах и вашей возможности ими улететь может появиться в любую минуту, понимаете? В любой момент дня и ночи любого дня. Так что лучше бы быть поближе к месту событий, чем в двух часах езды от аэропорта."

Мы надеемся, что на вопрос как вернуться в Россию из Таиланда во время коронавируса найдет ответ каждый из застрявший в этой стране туристов.