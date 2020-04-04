Певица Алекса из "Фабрики звезд" увела мужа у беременной танцовщицы Киркорова

Певицу Алексу многие помнят по страстному роману с рэпером Тимати на "Фабрике звезд - 4". За их отношениями следила без преувеличения вся страна. Однако влюбленные все-таки расстались. Разрыв для обоих был очень болезненным и тяжелым. Исполнительница хита "Где же ты?" оставила карьеру певицы и исчезла с радаров. И вот на днях имя дочери бизнесмена Александра Чвикова вновь всплыло в светской тусовке.

Певица Алекса увела мужа у танцовщицы Филиппа Киркорова. Пикантность ситуации заключается в том, что Александра Сивкова находится на последних сроках беременности.

О том, что Алекса встречается с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, в клиентах которого ходят Филипп Киркоров, Полина Гагарина и другие звездные персоны, она сообщила лично. "Родной, да, я полностью и абсолютно счастлива... Это особенные чувства, а все остальное останется за кадром..! Люблю тебя!", - написала певица в блоге, опубликовав совместный кадр с женихом.

Она также сообщила, что эта любовь стала для нее полной неожиданностью. Но чувство накрыло ее с головой и звезда не в силах ему сопротивляться. Более того, влюбленные, как выяснилось, уже живут вместе. "Так получилось, и я полюбила... А самое главное, что это взаимно. Любовь!. Мне настолько повезло... Это особенные и неповторимые чувства!", - поведала поклонникам 31-летняя Алекса.

aleksa___official Родной, я полностью и абсолютно счастлива...

Вот только фолловеры с недоумением указали кумиру, что молодой человек на фото давно женат. Более того, его супруга скоро родит ему сына. Многие нарекли Алексу разлучницей и стали писать ей оскорбительные сообщения. В итоге она даже закрыла комментарии под фото с любимым.

Сам Вячеслав удалил совместные снимки с беременной супругой и пока хранит молчание о столь стремительных переменах в личной жизни.

sasha_sivkova_ Как вы думаете, кто у меня?

Сивкова лишь попросила оставить ее в покое: "Ребята, прошу вас не нападать на меня с вопросами. Можно я хотя бы выдохну... Мне нужно прийти в себя".

Позже Алекса решила ответить на претензии поклонников. "Я никого не уводила. Не буду оправдываться", - сказала красавица.

Она также призналась, что знала о том, что у ее избранника была женщина. "Но эти связи себя изжили. Так что с его стороны все было порядочно, он никого не бросал, они не были счастливы. Я никого не отбивала, это просто стечение обстоятельств", - цитирует Алексу PeopleTalk.

Певица рассказала, что познакомилась с женихом около года назад. Она решила тренироваться под его руководством. "Когда я пришла на первую тренировку, получилось как в фильме «50 оттенков серого», когда Анастейша спотыкается и падает при первой встрече с Греем. У нас вышло точно так же: я зашла с большой сумкой, увидела его, споткнулась, и наши взгляды встретились. Молния пронзила мое сердце, сразу же возникла искра. И я поняла, что это судьба", - резюмировала девушка.