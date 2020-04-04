Версия метеорологов: Аномалии климата помогли коронавирусу стать пандемией

У НАС РЕКОРДЫ ТЕПЛА - В КИТАЕ ЭПИДЕМИЯ

Начнем с начала, то есть с появления коронавируса в Ухане. Первые случаи – в декабре 2019 года. В январе 2020-го 11-миллионный город закрывают на карантин, там бушует эпидемия. А россиян и европейцев в это время удивляет рекордно теплая и бесснежная зима.

Метеорологи предполагают, что между климатическими аномалиями и началом эпидемии nCovid-19 может быть связь. Одна и та же странная штука в атмосфере обеспечила небывало теплую зиму у нас – и идеальную для распространения вируса погоду в Ухане.

Своей версией с “КП” поделилась Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро:

- В этом году Сибирский антициклон располагался не на своем обычном месте, а намного южнее, что привело к аномально теплой зимней погоде. Одно из ядер этого антициклона было как раз над Китаем, хотя должно было находиться над Якутией. Возможно, это внесло свою лепту в распространение вируса. В конце декабря – начале января в Китае, в том числе и в Ухане, стояла антициклональная погода: сухая и с высоким атмосферным давлением, в таких условиях вредные примеси скапливаются в приземном слое воздуха. Возможно, продолжительное накопление вируса в нижнем слоев воздуха перешло из количества в качество и способствовало взрывному распространению эпидемии.

СПРАВКА “КП”

Ежегодно зимой холодный воздух из Арктики формирует мощный Сибирский антициклон – область высокого атмосферного давления, котора обеспечивает морозные зимы. Оттуда стужа проникает на Уральские горы и дальше в среднюю полосу – так складывается “нормальная”, холодная зима. Однако минувшей зимой сибирский антициклон был слабым и располагался намного южнее, чем обычно. Его центр находился на территории Монголии и Китая. В итоге атлантические циклоны не встречали на своем пути препятствий и проскакивали далеко на восток, неся с собой аномальное тепло.

САМАЯ “ЗАРАЗНАЯ” ПОГОДА

В эпицентрах эпидемии – город Ухань и вся провинция Хунань в январе-феврале, север Италии в феврале-марте, Нью-Йорк сейчас – погода практически одинаковая, от +3 до +10 градусов. На это совпадение обратили внимание Касим Бухари и Юсуф Джамил из Массачусетского технологического института. А я добавлю, хоть мне и не хочется: точно такая же сейчас и в Москве.

Если взять температурный диапазон чуть пошире, от +3 до +17 градусов, то в него уложатся вообще 90% всех случаев коронавируса в мире! Бухари и Джамил успели посчитать данные с начала эпидемии и до 22 марта.

Теперь смотрим на карту мира, уже вместе с учеными из Университета Мэриленда. Самая большая плотность заболеваний nCovid-19 - в коридоре между 30 и 50 градусами северной широты. Ухань - 30 градус с.ш., Бергамо 45 градус с.ш., Мадрид и Нью-Йорк 40 градус с.ш. и так далее. Погода в этих местах – если не под копирку, то очень похожа, в среднем +5 до +11 градусов, относительная влажность воздуха от 47 до 79%.

- Умеренное тепло и сухой воздух – самая “вирусная” погода, - согласна с выводами зарубежных ученых Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро.

Почему прохлада попустительствует заразе? В теории это может выглядеть так. Коронавирус покрыт тонкой липидной (жировой) пленкой. Представьте, что вы пожарили жирненькие колбаски или баранину. Горячий жир – жидкий. А когда застынет попробуй отмой. Вот и у вируса на холоде липидная пленка становится плотной, что помогает ему дольше выживать вне человеческого организма.

ЧТО МНЕ СНЕГ, ЧТО МНЕ ЗНОЙ

И что – вот-вот потеплеет, и мы спасены? Эту мантру повторяют в Сети, начиная с первых тревожных новостей из Китая: мол, вирус сезонная штука, жары боится. Увы. Всемирная организация здравоохранения считает надежду на погоду не болеем чем мифом.

Коронавирус сейчас зафиксирован практически во всех странах, от Гренландии до Южной Африки. А значит, его вот так запросто не убьешь, поджарив на солнце.

- В Таиланде, Сингапуре, в Эмиратах сейчас +30, но там люди тоже болеют коронавирусом, напоминает Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России. - Нужны совместные исследования вирусологов, медиков и метеорологов. Вполне возможно, что связь между распространением коронавируса и температурой может оказаться не линейной, а более сложной.

Да, соглашаются Бухари с Джамилом, nCovid-19 вполне себе присутствует и в тропиках. Они изучили несколько жарких стран, расположенных между 30 градусом северной и 30 градусом южной широты: Сингапур, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Тайвань, Австралию. Почему именно эти? Там успели протестировать много людей. В отличие, например, от Африки. Результат подсчетов: в тропиках случаев коронавируса на душу населения действительно меньше, чем в Европе и США.

А вот еще пример. В Таиланд, как и другие страны Юго-Восточной Азии, китайские туристы летают чаще, чем в Италию – им оно и ближе, и дешевле. И поначалу казалось, что именно к соседям и поползет зараза. Помните, любители зимних пляжей гадали: лететь ли на Пхукет? А во Вьетнам? И кто мог представить, что вирусная бомба рванет вовсе не там, а в Европе! Возможно, именно жаркий влажный климат помог затормозить эпидемию в Тае, предполагают предполагают Бухари и Джамил. Не избавил от вируса, нет. Но в королевстве к 3 апреля 1978 случаев, 581 человек уже выздоровели, умерли 19. Даже по сравнению с Россией картина очень оптимистична.

ВЛАЖНОСТЬ ВАЖНЕЕ ТЕМПЕРАТУРЫ?

Стоит обратить внимание не только на температуру, но и на влажность воздуха, количество ультрафиолета, длину светового дня или еще какие-то факторы, которых мы пока не замечаем, напоминает о непаханом поле исследований профессор Марк Липсич, эпидемиолог, директор Центра динамики инфекционных заболеваний Гарвардского университета.

- Может быть, в первую очередь как раз влажность и стратификация атмосферы (то есть перемешиваются ли слои воздуха между собой) влияют на распространение вируса, - предполагает Татьяна Позднякова.

Вирус обычного гриппа тоже лучше всего себя чувствует в сухом воздухе, проводит аналогии Линдси Марр из Политехнического университета Вирджинии. Сезон гриппа у нас когда? С поздней осени до весны, как включают отопление и во всех помещениях влажность крайне низкая.

ПОГОДА ВАКЦИНУ НЕ ЗАМЕНИТ

Вероятнее всего, климат влияет не на сам вирус. А то на то, как быстро он распространяется.

- От погоды отчасти зависит, сколько вирус способен продержаться в воздухе. Например, после того, как носитель покашлял или чихнул. Чем дольше, тем больше шансов, что вирус попадет в организм другого человека - объясняет Мигель Араухо, специалист по окружающей среде и биоразнообразию из Музея естественых наук в Мадриде.

Ни жара, ни солнце, ни влажность сами по себе не убьют вирус. Все равно нужны лекарства, вакцины, больницы, карантины. Погода не справится с эпидемией. Но есть шанс, что может помочь – тем более что исследования этой темы только начались.