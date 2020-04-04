2020-04-04T07:06:19+03:00
Общество

Последние новости на утро 4 апреля 2020: Больше 2 тысяч россиян ждут возвращения из США, а экспресс-тестирование на коронавирус займет всего полчаса

Мы собрали последние самые важные новости в России и в мире на утро 4 апреля 2020 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Новые тест-системы показывают результат быстрее, чем аналогиНовые тест-системы показывают результат быстрее, чем аналогиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Россиян начнут массово тестировать на коронавиурс, это станет возможным благодаря новым диагностическим системам, которые были разработаны совместно российскими и китайскими учеными. Если системы-предшественницы требовали длительного ожидания результата, до нескольких дней, то новинка дает достоверный результат уже через 30 минут. Использование таких систем позволит протестировать гораздо больше людей, выявить в том числе "скрытых носителей коронавируса", у кого нет симптомов. Такие люди могут заражать окружающих.

К 4 апреля в России число заразившихся достигло уже 4149 человек. Вирус не обходит стороной ни молодежь, ни детей, около половины новых случаев в Москве - люди до 45 лет.

В столице умер 34-летний мужчина с диагнозом COVID-19 - это самая молодая жертва заболевания в России. У него были сопутствующие заболевания. Но наличие хронических болезней и пожилой возраст - еще не все причины для попадания в группу риска. Шансы получить осложнения при инфицировании увеличиваются у курильщиков - к такому выводу пришли американские исследователи.

Из-за пандемии часть россиян временно остаются вдали от дома - с 4 апреля Россия приостанавливает полеты в другие страны, в том числе для эвакуации. Больше 2 тысяч человек заявили о желании вернуться в страну из США. Часть граждан РФ поселили в отеле Нью-Йорка, поскольку людям некуда идти, их путевки кончились, они собирались вылетать на Родину - на поддержку граждан за границей Россия потратит 500 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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