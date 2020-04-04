Последние новости на утро 4 апреля 2020: Больше 2 тысяч россиян ждут возвращения из США, а экспресс-тестирование на коронавирус займет всего полчаса

Россиян начнут массово тестировать на коронавиурс, это станет возможным благодаря новым диагностическим системам, которые были разработаны совместно российскими и китайскими учеными. Если системы-предшественницы требовали длительного ожидания результата, до нескольких дней, то новинка дает достоверный результат уже через 30 минут. Использование таких систем позволит протестировать гораздо больше людей, выявить в том числе "скрытых носителей коронавируса", у кого нет симптомов. Такие люди могут заражать окружающих.

К 4 апреля в России число заразившихся достигло уже 4149 человек. Вирус не обходит стороной ни молодежь, ни детей, около половины новых случаев в Москве - люди до 45 лет.

В столице умер 34-летний мужчина с диагнозом COVID-19 - это самая молодая жертва заболевания в России. У него были сопутствующие заболевания. Но наличие хронических болезней и пожилой возраст - еще не все причины для попадания в группу риска. Шансы получить осложнения при инфицировании увеличиваются у курильщиков - к такому выводу пришли американские исследователи.

Из-за пандемии часть россиян временно остаются вдали от дома - с 4 апреля Россия приостанавливает полеты в другие страны, в том числе для эвакуации. Больше 2 тысяч человек заявили о желании вернуться в страну из США. Часть граждан РФ поселили в отеле Нью-Йорка, поскольку людям некуда идти, их путевки кончились, они собирались вылетать на Родину - на поддержку граждан за границей Россия потратит 500 миллионов рублей.