Малахов купил маски, жених Бузовой раздал гречку, Седокова перевела деньги старикам: как звезды помогают людям на карантине

Кто-то из звезд жалуется на свою «тяжелую финансовую жизнь» без концертов и спектаклей. К примеру, актриса Анастасия Макеева, которая своими жалобами спровоцировала агрессивные комментарии в социальных сетях. Средний гонорар топовых звезд за один «заказник» около 2 млн. руб. А этих самых заказников еще недавно в жизни звезд было достаточно. Поэтому народ и не понимает жалоб артистов. Сейчас у всех непростые времена, поэтому важна поддержка тем, кому труднее.

Есть звезды, которые не ноют, а помогают другим. К примеру, телеведущий Андрей Малахов отправил помощь в город Апатиты в Мурманской области. Это – родина Малахова. Чтобы помочь землякам в борьбе с эпидемией Малахов купил и направил в Апатиты две тысячи медицинских масок для местных медработников и две тысячи масок – для храма. Кроме того, местная больница получила в подарок от именитого земляка десять кислородных концентраторов (используются для кислородной терапии), стоимость одного стационарного аппарата от 70 тыс. руб. Малахов сейчас работает – ежедневно готовит «Прямые эфиры» на тему коронавируса. Сам телеведущий тест сдал – результат отрицательный.

lobodaofficial Любые сложные времена - это проверка на прочность

Гражданский муж Ольги Бузовой зарабатывает хорошо – он блогер, музыкант. И, как оказалось, хороший парень: Давид Манкуян купил тонну гречки и неподалеку от жилых комплексов раздал ее бесплатно пенсионерам. «Это было простое желание помочь тем, кто нуждается в помощи, которую я в силах оказать», - говорит Давид, подчеркнув, что раздавал гречку до запрета выходить пенсионерам на улицу.

Анну Седокову уже упрекнули в том, что ее бренд одежды стал шить тканевые маски. Сама певица сообщила: «Мы отправим в фонд «Старость в радость» 30 тысяч рублей, которые мы заработали, продав маски. Мы будем помогать тем, чем можем». Светлана Лобода сообщила, что присоединилась к акции помощи старикам и малообеспеченным семьям на Украине и в России – уже закуплено более тысячи продуктовых коробок. Певица призывала своих друзей – артистов, бизнесменов и всех, кто хочет присоединиться к этому доброму дела, в своих соцсетях Лобода опубликовала ссылки на сайты благотворительных проектов.

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Зарубежные звезды жертвуют своим странам крупные суммы на борьбу с коронавирусом и поддержку бедным. Певица Пинк, переболев коронавирусом, перевела $1 млн. на борьбу с пандемией. Такую же сумму пожертвовали: Арнольд Шварценеггер (больницам), Кайли Дженнер (на закупку защитной формы для медиков), Блейк Лавли и Райан Рейнольдс (бедным семьям). Фонд Рианны перевел $5 млн. различным медицинским организациям, Анджелина Джоли $1 млн. – на еду бедным. Гвинет Пэтроу - $100 тыс. фонду, помогающему больницам. Леди Гага, Джастин Бибер, Джуд Лоу – список звезд, которые оказывают финансовую помощь в борьбе с пандемией, длинный.

annasedokova Наверное, сегодня день стал поворотным в жизни каждого из нас

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