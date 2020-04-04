Русские туристы после отмены вывозных рейсов: «Нам сказали готовиться к худшему»

В пятницу вечером Россия полностью прекратила зарубежные авиарейсы — включая вывозные, которыми забирают россиян, в основном туристов, застрявших за границей из-за всеобщей коронавирусной блокады.

В других странах, по самым скромным подсчётам, таковых до сих пор остаётся порядка 30 тысяч. И для всех полная отмена авиасообщения с Родиной стала потрясением — ведь раньше, пусть и очень туманно, им обещали: «Списки с вашими фамилиями на эвакуацию сформированы и отправлены в Москву, ждём сигнала». А теперь…

ДОМОЙ ВЕРНУЛИСЬ НЕ ВСЕ

— В посольстве нам сказали готовиться к худшему. Они надеются, для эвакуации пришлют самолёты МЧС — но это не точно. Думаю, нас просто обнадёживают, чтобы не плодить панику, — рассказывает сотрудница «КП» Анастасия Курдюкова, которой в разгар пандемии не повезло застрять на Шри-Ланке. — Я уже четырежды переезжала в поисках более дешёвого жилья. В последний раз мы обошли 15 домов — и только в одном нас приняли. Из-за карантина закрыто всё, включая магазины, на улицу выходить нельзя. В Унаватане для покупки еды хоть как-то выпускают, тогда как в Негомбо европейцам даже воду не продают. А уехать оттуда в другую местность люди не могут из-за карантина. Замкнутый круг!

Наиболее тяжёлая ситуация — в Индии, где после введения карантина иностранцы зачастую сталкиваются с агрессией местных: европейцев как якобы «разносчиков заразы» повсеместно выгоняют даже из оплаченных отелей.

— Мы 12 последних дней не выходим из квартиры, — рассказал «КП» наш соотечественник, художник Джон Пешков, застрявший в индийском Мумбаи. — Нас на свой страх и риск приютила местная русско-индийская семья. Таких, как мы, здесь 30-40 человек (это только те, кого мы нашли через соцсети; а всего, по данным консульства, в Мумбаи порядка ста россиян подали заявки на эвакуацию).

В целом, по очень приблизительным оценкам, в Стране тигров и слонов до сих пор остаётся порядка 10 тысяч соотечественников. И до аэропорта могут доехать не все — границы между штатами «в целях борьбы с эпидемией» перекрыты.

— В принципе, с консульской справкой можно через все карантинные блок-посты добраться до Дели, откуда до недавнего времени летали вывозные рейсы. Но даже на них было не попасть. Я знаю случают: группа из 8 россиян с невероятными приключениями проехала через всю страну, но на борт посадили только одного, остальным не хватило мест. Впрочем, в Дели хотя бы Посольство РФ предоставило нашим бесплатную гостиницу. В других городах ситуация хуже, — подчёркивает Пешков.

КАЖДОМУ ДАДУТ КОМПЕНСАЦИЮ?

Всех волнует вопрос: хорошо, вывозных рейсов нет. А что делать?

Правительство РФ выделило 500 млн рублей на адресную поддержку тем, кто застрял за рубежом. Для получения пособия (например, на оплату жилья за границей) нужно заполнить заявку на сайте «Госуслуги».

Как поясняет на своей странице в фейсбуке спикер МИД РФ Мария Захарова:

1. Выделенные 500 миллионов рублей на поддержку ещё в МИД не пришли. Они, по заверениям ведомств, должны материализоваться вместе с соответствующим распоряжением. И быстро.

2. Как только деньги и механизм их применения появятся, сообщим, и начнётся работа по заявлениям от тех, кто действительно нуждается.

— Мы сразу подали заявку через «Госуслуги», финансовая помощь ещё не пришла, хотя у меня есть непроверенная информация, что несколько человек в Гоа её получили, — рассказывает Джон Пешков.

У него хотя бы есть крыша над головой. В других же странах «стоп-приказ» застал россиян, когда они уже готовились грузиться на самолёты. А теперь спят на полу в аэропортах, рискуя подцепить «корону». Российские представительства помогают им, как могут. Например, нескольких человек, которые не смогли в последний момент вылететь из Тель-Авива, разместили в паломническом приюте Русской духовной миссии в этом городе.

Впрочем, людям нужно не только где-то жить (пусть даже в терминале аэропорта), но и что-то есть. Вся надежда — на скорейшую выплату обещанной финансовой помощи.

ОФИЦИАЛЬНО: «ЭВАКУАЦИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ С ПОНЕДЕЛЬНИКА»

Как заявила днём в субботу вице-премьер РФ Татьяна Голикова, причина приостановки эвакуации — принятие мер, чтобы «не получить ещё одну волну коронавируса в России» (большинство людей возвращаются как раз из эпидемиологически неблагополучных стран — ред.)

— В настоящее время решается вопрос, кого и как будут вывозить, а также где эвакуированные будут проходить 14-дневный карантин. График прилета граждан РФ начнет формироваться с понедельника [06 апреля], и мы постепенно будем возвращаться к полетам, — сообщила Голикова.

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