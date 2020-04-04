2020-04-04T18:36:36+03:00
Общество

Схождение Благодатного огня перенесут?: священник прокомментировал слухи

Люди обеспокоены: а свершится ли чудо в храме Гроба Господня
Роман ГОЛОВАНОВ
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В официальных источников никакой информации о переносе схождения Благодатного огня нетВ официальных источников никакой информации о переносе схождения Благодатного огня нетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В соцсетях стала гулять новость: «Схождение Благодатного огня в Иерусалиме будет перенесено». Якобы ссылка идет на иерусалимскую патриархию. Но когда перепроверяешь официальные источники, там такой информации просто нет.

- В официальных источников никакой информации о переносе схождения Благодатного огня нет. Та информация, которую распускаются, фейк, - сказал «КП» священник Иоанн Тераудс. - И вообще по церковной теме распускают множество вымыслов. Ведь сейчас для такой клеветы самое удачное время. Люди и так находятся в панике. Поэтому они делают множество перепостов.

Также батюшка рассказал, ждать ли нам Конца света, если Благодатный огонь не сойдет.

- Нет, само схождение Благодатного огня, которое происходит в Иерусалиме, известно не с первых годов возникновения христианства. Какое-то время его просто не было. Оно связано с древним чином самой вечерней службы. Когда Иерусалимский Патриарх приходил и возжигал светильники. Сам чин Святого огня очень важен для христиан. Но это не основа нашей веры. Даже если этого чинопоследования не было, наша вера во Христа никак бы не поколебалась, - отметил отец Иоанн.

Священник Иоанн Тераудс Фото: Личный архив

Священник Иоанн ТераудсФото: Личный архив

Священник напомнил, как жила Россия, когда Благодатный огонь не привозили из Иерусалима.

- Привоз Святого огня на русскую землю начал осуществляться с 90-х годов. В советские годы Благодатный огонь в Россию не привозили. До революции это тоже было невозможно. Потому что не было такого авиасообщения. Поэтому на Руси было освящение огня на чтение 12 Евангелией А также еще более ранняя практика, когда перед Пасхальным крестным ходом тушились все светильники в храме. А также зажигалась от лампады на Святом Престоле пасхальный трисвечник. От него зажигались все свечи в храме. Это символизировало быстрое распространение вести о Воскресении Спасителя, - сказал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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