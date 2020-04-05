«Барыг не грех раскулачить». Государство по сути ввело финансовую продразверстку

За минувшую неделю я стал невольным социологом по части настроений, царящих в предпринимательской среде. Пришлось пообщаться очно и удаленно почти со всеми нашими клиентами - от МСБ до крупных компаний. Доминирующее настроение можно выразить одним словом - Обида. А лучше двумя - Большая Обида. Или тремя - Очень Большая Обида.

Постараюсь не впадать в апологетику, просто передаю то, как в общем и целом видят ситуацию большинство моих собеседников. В тезисах, по пунктам.

1. При абсолютно неочевидной угрозе государство выбрало максимально осторожную для себя и максимально ущербную для экономики стратегию. Решение принято по аналогии, списано у соседа по парте, за ним не видно реального интеллектуального напряжения государственных умов. Не был принят во внимание тот факт, что даже в научной среде пока не выработан консенсус. Проигнорирован положительный опыт стран, которые пошли более либеральным путем, не ставя под удар бизнес и экономику - таких, как Швеция и Южная Корея. Мораль - государство повело себя лениво и эгоистично.

2. Ну, хорошо - вы сделали выбор в пользу мнимой осторожности. Бог с вами. Но тогда вы должны и оплачивать весь этот банкет. Хотя бы настолько, насколько это позволит тысячам компаний не разориться. Об упущенной выгоде речи, конечно, не идет, быть бы живым. Но нет - государство возложило финансовые последствия своих спорных решений на бизнес и пошло привычным путем угроз (привет прокурору). Мораль - по сути речь идет о финансовой продразверстке, власти видят в нас не предпринимателей, развивающих страну, а барыг, которых в любой момент не грех раскулачить.

3. Больше всего пострадали те, кто все предшествующие годы не тешил себя дивидендами, не выводил деньги в пассивный доход, а вкладывал всю прибыль, да еще и кредиты в развитие, а следовательно в создание новых рабочих мест и рост налоговой базы. Больше всего пострадали самые честные и цивилизованные - те, кто платил белые зарплаты и не бегал от налогов. Теперь им хуже всего и финансово, и психологически - они чувствуют себя дураками. Глядя на более "умных" - тех, кто работал в серую, выводил деньги в кубышку, не лез в производство и теперь даже при наихудшем раскладе может просто свернуть свой бизнес и устроить себе отпуск на пару лет, пока последствия этого кризиса не улягутся. Мораль - не буду больше жопу рвать на российский флаг, впредь без меня большевики обойдутся.

4. Большинство респондентов до нынешнего времени относились к государству либо нейтрально, либо умеренно патриотично. Предпринимательский патриотизм - он не того типа, когда "за Русь усрусь", это скорее патриотизм спортивного свойства: может, мы пока и не самая сильная команда в мире, но все-таки мы команда и было бы странно выходить на поле, чтобы играть за противника или вносить смуту в собственные ряды. Судя по тому, что говорят мои собеседники, теперь это настроение подорвано. Мораль - нет смысла идти в атаку, когда вратарь покинул свои ворота, чтобы пивка попить (дословная цитата).

5. Мы, конечно, выживем. Даже если разоримся. Построим что-нибудь новое. Предприниматель - это тот, кто никогда не перестанет предпринимать. И даже эта обида - она пройдет. Но во-первых, вместе с нами пострадают люди, которые потеряют работу и не скоро ее найдут. Во-вторых, на место разорившихся придут иностранные игроки, которых свои правительства поддерживают. А в-третьих - мы больше не строим иллюзий. За последние 10 лет существования в стране хоть какой-то инфраструктуры развития мы как-то немного подрасслабились. Все-таки государство - это вавилонская блудница, на которой сколько ни женись, она от этого леди не станет. Мораль - теперь сам подбирай колор и сам крась. А меня здесь нет.

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