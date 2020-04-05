2020-04-05T13:45:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 5 апреля 2020: 658 случаев за сутки

Оперштаб озвучил данные по коронавирусу и количество новых случаев заражения коронавирусом в России на 5 апреля 2020
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Оперштаб озвучил данные по коронавирусу и количество новых случаев заражения коронавирусом в РоссииОперштаб озвучил данные по коронавирусу и количество новых случаев заражения коронавирусом в РоссииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

За последние сутки в России подтвердили еще 658 зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном Оперативном штабе. По обновленным данным, новые пациенты выявлены в 14 регионах России, в том числе впервые - в Камчатском крае (там сразу два инфицированных).

Наибольшее число выявленных заболевших - в Москве, 536 человек. 45 новых пациентов зафиксированы в Московской области. 22 - в Нижегородской. 20 - в Санкт-Петербурге. По 10 - в Тульской и Ленинградской областях. Также в списке регионов, где COVID-2019 выявляли в течение последних 24 часов, Красноярский край, Хабаровский край Ханты-Мансийский АО, Крым, Ярославская, Челябинская и Новосибирская области.

За сутки 22 пациента выписаны, двое скончались.

В целом число заболевших на территории нашей страны превысило 5 тысяч человек.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах, - рассказали в Оперативном штабе. - За весь период зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек».

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Православный священник, помогающий в реанимации парижского госпиталя: Людей с коронавирусом не лечат, им просто помогают дышать
Живущая во Франции публицист и главный редактор литературного альманаха "Глаголъ" Елена Кондратьева-Сальгеро специально для «Комсомолки» поговорила с клириком, который работает медбратом в самом очаге пандемии
Новые ограничения по коронавирусу в Подмосковье: выписывать штрафы за нарушения могут сотрудники 16 организаций
В работающих организациях руководители обязаны следить за соблюдением 1,5-метровой дистанции между сотрудниками и посетителями. Рассказываем, какие новые ограничения по коронавирусу введены в Подмосковье
Новости 24
Песков: Путин лично занимается ситуацией в нефтяной отрасли России
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве
Песков назвал огромной нагрузкой для экономики продление нерабочих дней
Песков: Путин будет работать удалённо как минимум неделю
Военкоматы перевели на удаленную работу из-за распространения коронавируса
В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестёр, умерших за полтора года до этого
Российские туристы не смогли улететь из Таиланда и поселились в заброшенном храме
Два пациента с коронавирусом погибли в Москве за последние сутки
Учёный рассказал, как изменяется коронавирус, проходя через множество людей
Британская певица Марианна Фейтфул заболела коронавирусом
Пик смертности в Италии приходится на 3 часа ночи, потому что люди засыпают и не просыпаются
Премьер-министр Испании: Европа столкнулась с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны
Власти Сингапура начали бесплатно раздавать медицинские маски