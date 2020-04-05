Новые случаи заражения коронавирусом в России на 5 апреля 2020: 658 случаев за сутки

За последние сутки в России подтвердили еще 658 зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном Оперативном штабе. По обновленным данным, новые пациенты выявлены в 14 регионах России, в том числе впервые - в Камчатском крае (там сразу два инфицированных).

Наибольшее число выявленных заболевших - в Москве, 536 человек. 45 новых пациентов зафиксированы в Московской области. 22 - в Нижегородской. 20 - в Санкт-Петербурге. По 10 - в Тульской и Ленинградской областях. Также в списке регионов, где COVID-2019 выявляли в течение последних 24 часов, Красноярский край, Хабаровский край Ханты-Мансийский АО, Крым, Ярославская, Челябинская и Новосибирская области.

За сутки 22 пациента выписаны, двое скончались.

В целом число заболевших на территории нашей страны превысило 5 тысяч человек.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах, - рассказали в Оперативном штабе. - За весь период зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек».

Распространение коронавируса в мире: Хроника.