Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 5 апреля 2020: 536 человек за сутки

«Проблемы могут быть и у вас»: В Ивановской области министр призвал жителей не пускать москвичей в дома

Жителей попросили не сдавать квартиры бегущим от коронавируса москвичам. Наш колумнист Егор Арефьев - о том, как вирус посеял в стране ненависть по географическому признаку