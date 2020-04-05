Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 5 апреля 2020: 536 человек за сутки
Роспотребнадзор озвучил данные по коронавирусу и количество новых случаев заражения в Москве на 5 апреля 2020
Роспотребнадзор озвучил данные по коронавирусу и количество новых случаев зараженияФото: Иван МАКЕЕВ
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Роспотребнадзор озвучил данные по заболеваемости коронавирусов в Москве. 536 новых случаев выявлено за последние сутки. Общее число пациентов с коронавирусом в столице на 5 апреля 2020 года - 3 893.
ИСТОЧНИК KP.RU