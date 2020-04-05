«Не бесплатно!»: В ЦБ пояснили, как будут начисляться проценты в период кредитных каникул

Вступил в силу закон о кредитных каникулах для банковских заемщиков. Льготу дадут не всем, а тем, кто финансово пострадал от распространения коронавирусной инфекции. Например, потерял работу или лишился части заработка. «КП» поясняет все нюансы антикризисной меры ЦБ и правительства.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА КАНИКУЛЫ

Все, у кого доходы упали более чем на 30%. Об этом говорится в официальном разъяснении на сайте ЦБ. К примеру, в январе и феврале зарплата у вас была 50 тысяч рублей в месяц. А в апреле - всего 30 тысяч. Значит, ваш доход упал на 40% и вы имеете право на льготу.

При этом подать заявление нужно до того, как у вас возникнут проблемы с финансами. Ни в коем случае нельзя допускать просрочки по выплатам. Чувствуете, что не можете справиться с платежами - сразу же сообщите об этом банку (по телефону или через онлайн-кабинет).

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

Для этого нужно предоставить подтверждающие документы: справку о регистрации на бирже труда (если вас уволили), больничный лист или справку 2-НДФЛ. Последняя выдается на работе, но ее можно получить и онлайн - на сайте Федеральной налоговой службы в Личном кабинете налогоплательщика. Проще всего - зарплатным клиентам. В этом случае банк самостоятельно сможет проверить, насколько снизились ваши доходы. Нужно будет только подать заявление. В любом случае конкретный список документов и порядок получения льготы лучше уточнять у кредитора.

КАК ДОЛГО БАНК БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

По закону банку на это отведено пять календарных дней. Именно календарных, а не рабочих.

- После этого банк обязан сообщить заемщику о начале льготного периода по кредиту или займу, - поясняют в ЦБ.

При этом оформить кредитные каникулы можно и задним числом. По закону - на 14 дней раньше по потребительским кредитам и на 30 дней - по ипотечным. К примеру, вы можете подать заявление 30 апреля и написать, что хотите начать ипотечные каникулы с 1 апреля. Это нужно, чтобы заемщик мог пропустить ближайший платеж, который начисляется за истекший месяц.

В любом случае до того, как банк одобрит льготный период, заемщики обязаны платить по графику и не допускать просрочек.

НА КАКОЙ СРОК МОЖНО ВЗЯТЬ КАНИКУЛЫ

Не более чем на шесть месяцев. Этот срок будет отсчитываться от той даты, которую заемщик согласует с банком (см. выше). При этом подать заявление нужно до 30 сентября 2020 года. Срок достаточно длинный, потому что не все заемщики еще столкнулись с трудностями или могут доказать, что их доход действительно упал. Есть высокая вероятность, что ситуация на рынке труда в ближайшие несколько месяцев будет ухудшаться. При необходимости этот срок продлят.

А ЕСЛИ У МЕНЯ НЕСКОЛЬКО КРЕДИТОВ

Тогда каникулы можно взять по каждому из них. Одновременно (если доходы упали критично) или по отдельности (если есть возможность оплачивать хотя бы часть своих обязательств перед банками).

НЕ ПРАВО, А ОБЯЗАННОСТЬ

Собственно, попросить банк об отсрочке заемщики могли и раньше. Но банки далеко не всегда шли навстречу. Затягивали процесс, предлагали невыгодные условия реструктуризации или вовсе отказывали клиенту. По новому закону предоставить кредитные каникулы - это не добрая воля, а обязанность банка. То есть банки обязаны реструктурировать кредиты тем клиентам, которые действительно потеряли больше трети дохода.

ЕСТЬ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО СУММЕ КРЕДИТА

Есть и довольно жесткое. Льготные каникулы предоставят только тем, у кого относительно небольшая сумма долга перед банком.

- По ипотеке - не больше 1,5 млн рублей;

- По автокредиту - не больше 600 тысяч рублей;

- По потребительскому кредиту - не больше 250 тыс. рублей;

- По кредитной карте - не больше 100 тысяч рублей.

Как правило, самая большая задолженность у граждан по ипотеке.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ИПОТЕЧНИКИ ПОЛУЧАТ ОТСРОЧКУ ДВАЖДЫ

Как правило, самая большая задолженность у граждан по ипотеке. И многие из них могут не попасть под новые антикризисные меры. Хорошая новость - они могут взять кредитные каникулы по другому основанию - закон №76-ФЗ, вступивший в силу от 1 августа 2019 года.

По нему ипотечные каникулы (на те же шесть месяцев) могут получить заемщики, у которых сумма долга не превышает 15 млн рублей (то есть в 10 раз больше). Правда, здесь тоже есть некоторые ограничения.

Во-первых, человек должен доказать, что попал в трудную ситуацию. В законе они четко прописаны. Это потеря кормильца, временная нетрудоспособность, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода более чем на 30%.

Во-вторых, ипотечная недвижимость должна быть единственным жильем всех заемщиков (доля в другой квартире не должна быть больше 18 квадратных метров).

В-третьих, проценты, набежавшие за время кредитных каникул, тоже придется оплачивать - в конце срока ипотечного кредита. По сути, они увеличивают размер задолженности перед банком.

НЕ ИСПОРТИТСЯ ЛИ КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ИЗ-ЗА КАНИКУЛ

Нет, не испортится. На время льготного периода банк не имеет права начислять пени и штрафы, а также обращать взыскание на залоговое имущество (квартиру или авто). Кроме того, банки во время каникул не передают информацию о реструктурированных займах в бюро кредитных историй. То есть кредитная история заемщика не ухудшится.

НАЧИСЛЯЮТСЯ ЛИ ПРОЦЕНТЫ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ

- Да, предоставляемая отсрочка не является бесплатной! - акцентировали внимание в Центробанке.

Вот как работает механизм. Во время кредитных каникул ничего платить не нужно. Платежи будут полностью заморожены. Но проценты во время отсрочки все равно будут капать и увеличивать долг перед банком.

По кредитным картам и потребительским кредитам - в размере 2/3 от среднерыночной ставки на дату обращения. По ипотеке скидок вообще нет. Какая ставка в договоре указана, по такой и будут начисляться проценты.

Набежавшие проценты нужно будет оплатить потом. По кредитной карте - равными долями в течение 24 месяцев после окончания льготного периода. По потребительским и ипотечным кредитам - после погашения основного долга. Размер ежемесячных платежей от этого не изменится. Просто вырастет срок кредита - на срок каникул и на тот срок, который потребуется, чтобы отдать дополнительно набежавшие проценты.

При этом, как поясняют в ЦБ, заемщики могут платить посильную сумму даже во время кредитных каникул. Все эти платежи будут идти на погашение тела долга.

- Это позволит снизить сумму начисляемых процентов и облегчит завершение окончательных расчетов по кредиту после льготного периода, - рассказали в пресс-службе Центробанка.

ЧТО БУДЕТ, КОГДА КАНИКУЛЫ ЗАКОНЧАТСЯ

Банк предоставит новый график платежей. Ежемесячный платеж (по потребительским и ипотечным кредитам) останется неизменным. Вырастет лишь срок кредита.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДОХОД ЗА ПОЛГОДА НЕ ВЫРАСТЕТ?

Тогда нужно будет договариваться о продлении отсрочки или реструктуризации долга непосредственно с банком. Законных оснований для этого уже не будет. Обычно банки в таких случаях предлагают заемщику увеличить срок кредита и при этом снизить ежемесячный платеж. Но это, как правило, слабо помогает.

Ну а если платить совсем невмоготу, можно запустить процедуру банкротства физического лица. Она возможна для тех, чей долг превышает 500 тысяч рублей. Но в этом случае ипотечную квартиру у вас отберут. Если у вас потребительский кредит, то придется расстаться с другим имуществом (например, автомобилем). Новые кредиты вы не сможете взять в течение пяти лет.

ИТОГО. СТОИТ ЛИ БРАТЬ КАНИКУЛЫ?

Если у вас нет возможности платить по кредиту, тогда это единственный возможный путь в такой ситуации. За время каникул вы сможете найти другие источники дохода или накопить небольшую сумму денег, которая поможет в будущем. Но в ЦБ рекомендуют обращаться за льготой только в том случае, если ситуация действительно безвыходная.

- Предлагаемая форма реструктуризации задолженности прежде всего направлена на наиболее нуждающиеся слои населения. Если гражданин в состоянии обслуживать долги, стоит поберечь свое право на кредитные каникулы для ситуации, когда они действительно станут необходимыми, - пояснили в Центробанке.

Как мы выяснили, кредитные каникулы - это далеко не подарок от государства, а лишь отсрочка по выплате долга. Причем платная.