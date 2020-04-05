Леонид Федун: Для УЕФА нельзя завершать чемпионаты, они тогда теряют спонсоров

Бельгийцы первыми досрочно завершили свой футбольный чемпионат и раздали медали. Чемпионом объявлен «Брюгге», который на момент остановки первенства, лидировал в турнирной таблице. Второе место занял «Гент», получивший путевку в отборочный раунд Лиги чемпионов. «Шарлеруа» и «Антверпен» попадают в групповой этап Лиги Европы.

Все вроде бы ясно, чего тянуть, ведь неизвестно сколько продлится пандемия. Но не все так просто. Президент УЕФА Александр Чеферин жестко наехал на бельгийцев.

"Это неверное направление. Солидарность – это не улица с односторонним движением. Нельзя просить о помощи, а затем принять решение, которое тебя устраивает… Бельгия, как и те лиги, что решат не доигрывать сезон, могут остаться без еврокубков. Досрочное завершение соревнований может вызвать сомнения - выполнены ли условия для выхода в еврокубки», - постарался пресечь бунт на футбольном корабле глава УЕФА.

Действительно, ведь еще на прошлой неделе УЕФА распространила заявление, в котором призвала не завершать чемпионаты раньше времени.

«Мы уверены, что футбол может возобновиться в ближайшие несколько месяцев на тех условиях, которые будут продиктованы органами государственной власти… Любое решение о завершении сезона на данном этапе мы считаем преждевременным и неоправданным. Важно, чтобы никакая пандемия не смогла повлиять на завершение чемпионатов и фиксирование результатов по текущему положению клубов в турнирных таблицах», - говорилось в обращении ФИФА, которые тут же нарушили бельгийцы.

Эту неопределенность мы попросили прокомментировать владельца «Спартака» Леонида Федуна, который первым в интервью «КП» предложил окончательно остановить чемпионат России.

- Леонид Арнольдович, вы уже предлагали подвести черту под прерванным чемпионатом России и вручить все медали по состоянию на данный момент. Но ваше предложение не прошло…

- От нас это не зависит. Все зависит от руководящих органов УЕФА. А мы с УЕФА находимся как бы в разных ипостасях. Поскольку для УЕФА нельзя прерывать чемпионат, они тогда теряют спонсоров. Клубы могут потерять гигантские деньги. А в России другая ситуация – мы теряем деньги только на зарплате. Поскольку наше спонсорство от телевидения крайне незначительно. Богатые европейские клубы диктуют свои правила, а мы зависим от них, - сказал в интервью «КП» Леонид Федун.

Напомним, что УЕФА терпит огромные убытки и из-за переноса на года Евро-2020. А если к середине лета ситуация с коронавирусом не изменится, то может «поехать» и весь новый еврокубковый сезон. А ведь и этот еще не доигран, а значит не выполнены все рекламные контракты.

Кстати, если бы чемпионат России завершили сегодня, то чемпионом стал бы «Зенит», а вторую прямую путевку в Лигу чемпионов получил бы «Локомотив».

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