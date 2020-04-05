Врач из Нью-Йорка дал пять простых советов, которые уберегут от коронавируса

Доктор Дэвид Прайс — на передовой битвы с коронавирусом. Он работает в больнице про Корнелльском университете в Нью-Йорке. Сегодня там лежат пациенты лишь с одним диагнозом, ведь в США «чумой 2020 года» заболели уже 300 тысяч человек, из них свыше трети — как раз в Нью-Йорке.

Но доктор Дэвид Прайс на собственном опыте разработал гениально простые рецепты, как уберечься от заразы.

Первый совет: всегда помните о главном пути распространения вируса.

Эта болезнь обычно передаётся, когда вы прикасаетесь к чему-то инфицированному: к человеку или поверхности с вирусом. А потом трогаете руками собственное лицо. Он проникает через ваши глаза, нос или рот.

Второй совет: не преувеличивайте возможности передачи вируса по воздуху

Судя по тем данным, которыми я сейчас обладаю, чтобы действительно заразиться воздушно-капельным путём — вам нужно иметь очень длительный и устойчивый контакт с инфицированным. То есть провести с ним 15-30 минут, а то и более, в незащищенной среде (без маски) в закрытой комнате.

Третий совет: мойте руки!

Чтобы защититься, вам надо стать фанатиком чистых рук. (Мыло уничтожает оболочку вируса, особенно если намыливать кожу с пеной хотя бы 30 секунд — прим. КП).

Армянская маска от коронавируса.Маска из лаваша? А почему бы и нет! Пока одни предаются панике, другие шутят по поводу коронавируса и даже сочиняют про него песни

Четвёртый совет: не касайтесь лица!

Просто поработайте над собой, чтобы между вашими руками и лицом всегда сохранялась дистанция. По моей личной практике, в 99% случаев этих мер достаточно.

Пятый совет: не поддавайтесь страху и панике!

Так вы гарантированно защитите себя и близких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки

Число погибших в США от коронавируса в четверг, 2 апреля, достигло 5926, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. За сутки в Штатах скончались 1 169 человек с подтверждённым диагнозом коронавируса.

Ранее наибольшего числа погибших за сутки достигла Италия: там 27 марта зафиксировали 969 смертей. (подробности)