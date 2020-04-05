Врач из Нью-Йорка дал пять простых советов, которые уберегут от коронавируса
Доктор Дэвид Прайс — на передовой битвы с коронавирусом. Он работает в больнице про Корнелльском университете в Нью-Йорке. Сегодня там лежат пациенты лишь с одним диагнозом, ведь в США «чумой 2020 года» заболели уже 300 тысяч человек, из них свыше трети — как раз в Нью-Йорке.
Но доктор Дэвид Прайс на собственном опыте разработал гениально простые рецепты, как уберечься от заразы.
Первый совет: всегда помните о главном пути распространения вируса.
Эта болезнь обычно передаётся, когда вы прикасаетесь к чему-то инфицированному: к человеку или поверхности с вирусом. А потом трогаете руками собственное лицо. Он проникает через ваши глаза, нос или рот.
Второй совет: не преувеличивайте возможности передачи вируса по воздуху
Судя по тем данным, которыми я сейчас обладаю, чтобы действительно заразиться воздушно-капельным путём — вам нужно иметь очень длительный и устойчивый контакт с инфицированным. То есть провести с ним 15-30 минут, а то и более, в незащищенной среде (без маски) в закрытой комнате.
Третий совет: мойте руки!
Чтобы защититься, вам надо стать фанатиком чистых рук. (Мыло уничтожает оболочку вируса, особенно если намыливать кожу с пеной хотя бы 30 секунд — прим. КП).
Армянская маска от коронавируса.Маска из лаваша? А почему бы и нет! Пока одни предаются панике, другие шутят по поводу коронавируса и даже сочиняют про него песни
Четвёртый совет: не касайтесь лица!
Просто поработайте над собой, чтобы между вашими руками и лицом всегда сохранялась дистанция. По моей личной практике, в 99% случаев этих мер достаточно.
Пятый совет: не поддавайтесь страху и панике!
Так вы гарантированно защитите себя и близких.
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ИСТОЧНИК KP.RU