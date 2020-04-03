2020-04-03T09:02:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В США зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки

За 24 часа в Штатах скончались 1 169 пациентов
Ася КУЗНЕЦОВА
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В США заражены коронавирусом уже более 245 тысяч человекВ США заражены коронавирусом уже более 245 тысяч человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число погибших в США от коронавируса в четверг, 2 апреля, достигло 5926, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. За сутки в Штатах скончались 1 169 человек с подтверждённым диагнозом коронавируса.

Ранее наибольшего числа погибших за сутки достигла Италия: там 27 марта зафиксировали 969 смертей.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что большинство погибших зафиксировано в Нью-Йорке. В штате их уже более 1,5 тысяч. Вылечились в стране более 8 тысяч пациентов.

В стране введены режим ЧС и временный запрет на въезд иностранных граждан, закрыты все рестораны и образовательные учреждения. Также закрыты любые места, где может собраться более 10 человек. По меньшей мере, такие ограничения продлятся до конца апреля.

По прогнозам Белого дома, количество жертв коронавируса в США может достигнуть 200 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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