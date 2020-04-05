Астролог Тамара Глоба: «После 10 мая начнем возвращаться к прежней жизни»

Некоторые люди, оказавшись в новой ситуации – на карантине, на самоизоляции, повели себя нестандартно. Астрологи отмечают рост спроса на их услуги: вот кто теперь не сидит без работы. Народ, который верит в гороскопы, заказывает индивидуальные расчеты у астрологов. Странно, что не боятся тратить сбережения на услуги без каких-либо гарантий. Вопросы в апреле у всех примерно одинаковые: когда в нашей стране благополучно разрешится ситуация с коронавирусом и пандемия пойдет на спад.

Известный астролог Тамара Глоба консультирует многих наших знаменитостей, политиков, бизнесменов. Она по своим расчетам подготовила прогнозы о продолжительности карантина – с астрологической точки зрения ответив на частые теперь вопросы доступным языком, не загружая терминами.

«В прогнозах, которые касались зимы конца 2019 и начала 2020 года, я говорила об этом периоде, как об активном проявлении инфекций и вирусных заболеваний. Эта же активность произошла в феврале, в марте и также затронет апрель. Этот период продлится в течении года. Но надо сказать, что будет принимать разные формы», - сказала астролог. Глоба говорит, что период, который мы переживаем начался несколько месяцев назад.

Конечно, теперь всех интересует, когда мы сможем вернуться к привычному ритму жизни. Как долго продлится карантин? Тамара Глоба предсказывает возвращение к прежней жизни уже скоро:

«Время, которое мы сейчас называем самоизоляцией, начнет постепенно «отпускать» нас в регионах с третьей декады апреля. В Москве, некоторых крупных регионах непростой период продлится практически до середины мая. После 10 - 12 мая пойдет постепенный откат к прежней (докарантинной) ситуации. Я бы обратила внимание на вторую половину мая, начало и конец июня». Глоба считает, что в это время начнутся активные действия, которые помогут избавиться от негативных последствий периода, который мы сейчас проживаем.

По гороскопам Глобы самый непростой период в 2020-м году в России и Китае – время до начала лета. А с июня это коснется США, Италии, Кубы и Кореи.

Карантин закончится, это очевидно и без астрологов. Глоба рассказывает: «Период этот не вечный, карантин закончится. Но мир откроется не сразу: многие страны будут выдавать визы с осторожностью. Я и раньше говорила, что 20-й, 21-й и 22-й года – время, когда многие страны захлопнутся – будут ограничения въездов».

Астролог намекает, что в ближайшие три года периодически будут вспышки различных заболеваний. Но подобное случалось и раньше. Глоба обещает, что благоприятные перспективы мер, принятых в мае и июне, мы в полной мере оценим в 2021 году.

Тамара Михайловна до карантина проходила в день 7 – 10 км, а теперь послушно сидит дома, и призывает других последовать ее примеру: «Оставаться на месте трудно. Я люблю общение и постоянное движение. Но я стараюсь. Делайте то, что от нас требуется. Постарайтесь выполнять самоизоляцию».

Прогноз был опубликован на странице Глобы в YouTube.

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