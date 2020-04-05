Беременная невеста британского премьера Бориса Джонсона пожаловалась на симптомы коронавируса

Все больше политиков сообщают, что подхватили коронавирусную инфекцию. Возлюбленная 55-летнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона рассказала, что, скорее всего, тоже заразилась COVID-2019. Осложняет ее положение то, что 31-летняя Кэрри Симондс беременна и находится на позднем сроке. О том, как она себя чувствует, женщина написала в своем микроблоге в Твиттер.

«Всю прошлую неделю я провела в постели со всеми основными симптомами коронавируса. Мне не нужно было делать анализ, но после семи дней отдыха я чувствую себя лучше и иду на поправку», - рассказала Симондс.

После этого подруга Бориса Джонсона призвала всех беременных британок изучить памятку, которую подготовило правительство, и строго соблюдать все рекомендации.

Можно предположить, что Кэрри Симондс заразилась коронавирусом от своего гражданского мужа Бориса Джонсона. У него на прошлой неделе врачи обнаружили COVID-2019 и отправили домой на карантин. В пятницу премьер-министр рассказал в своем Твиттере, что чувствует себя в целом неплохо, но при этом у него сохраняется повышенная температура. «Хотя мне уже лучше и я провел семь дней в самоизоляции, у меня, к сожалению, сохраняется один из симптомов температура. Поэтому в соответствии с правительственными рекомендациями я должен продолжать изолировать себя от окружающих, пока последний симптом не пройдет», - говорится в видеообращении, которое записал Джонсон.

С июля прошлого года пара живет вместе на Даунинг-стрит, 10, в официальной резиденции премьер-министра. А в начале марта Борис Джонсон и Кэрри Симондс объявили о помолвке. Это случилось после того, как 55-летнему премьеру удалось согласовать условия развода со своей законной супругой Мариной Уилер. С ней Джонсон был женат с 1993 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769137" frameborder="0"></iframe> Борис Джонсон сообщил, что у него обнаружен коронавирус.

На сегодня Британия занимает пятое место среди европейских государств по числу заболевших новым коронавирусом. Инфекция выявлена у 42,5 тысяч человек. Жертвами COVID-2019 стали 4320 пациентов. В начале марта премьер-министр Борис Джонсон придерживался стратегии «стадного иммунитета»: он выступал против введения жестких ограничительных мер, считая, что после инфицирования 60% населения у британцев должен начать вырабатываться иммунитет к коронавирусной инфекции. Однако под давлением общественности глава правительства сдался и ввел в Британии карантин.