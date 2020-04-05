Анатолий Карпов: Ботвинник специально назначал свои матчи на апрель и принимал витамины

В условиях введенного в России режима самоизоляции многие граждане практически не выходят на улицу - работают и отдыхают дома за компьютерами. Редактор отдела спорта "Комсомолки" Кирилл Серов решил обсудить ситуацию с многократным чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым, который в силу своего рода деятельности подолгу сидел неподвижно.

- Анатолий Евгеньевич, сейчас все засели за компьютерами по домам. Работают по удаленке целый день. Можно сравнить себя с шахматистами, которые по 6 часов сражаются за доской. А есть какой-то комплекс упражнений, чтобы размяться до или во время работы за столом? Раньше на это как-то мало внимание обращали.

- Ну почему? Физическая подготовка была всегда важна, на нее обращали внимание многие чемпионы. И главный, кто на это обращал внимание и действовал в соответствии с этим, был Михаил Ботвинник (6-й чемпион мира – Авт.), который первым понял, что весенний авитаминоз отрицательно влияет на форму шахматиста. Поэтому он настаивал, чтобы его матчи игрались в апреле месяце, поскольку он снабжал себя витаминами – через еду или через витаминный комплекс. И считал, что другие, кто не обращает на это внимания, будут не так хорошо подготовлены.

Что касается спортивной подготовки, то о ней гроссмейстеры тоже не забывали. Не случайно шахматисты играют и в футбол, и в баскетбол, и в теннис, и плавают. Вот Артур Юсупов занимался тяжелой атлетикой. Понятно, что шахматы требуют колоссальной энергии и спортивной подготовки. Я на это тоже обращал внимание постоянно. В мою подготовку входило и плавание, и лыжи, и большой теннис, я немного играл в баскетбол. В футбол, правда, не играл – травматичный вид спорта для шахматистов. Поскольку, для того чтобы играть в футбол, нужна постоянная тренировка.

Конечно, перед футбольным матчем или, скажем так, шахматным футболом нужна хорошая разминка. Многие шахматисты не понимают, что нужно разминаться, они сразу выходили на поле. И при мне очень много было и сломанных ног, и сломанных рук, и вывихнутые ноги, и вывихнутые руки. Мне кажется, что футбол в том виде, в каком в него играют шахматисты, им вообще противопоказан.

- Анатолий Евгеньевич, а у вас есть какой-то комплекс упражнений, который можно делать во время длительной партии, или тем, кто работает взаперти, в четырех стенах, по удаленке?

- Во-первых, это дело индивидуальное. Во-вторых, трудно представить себе, чтобы человек делал упражнения во время партии. Наверное, это очень трудно реализовать, даже если такой комплекс кто-то и придумает. Но во всех случаях шахматист имеет возможность, сделав ход, гулять, таким образом, снимать это напряжение постоянного сидения. И понятно, что шахматист сидит постоянно только в условиях цейтнота.

- То есть совет – просто встать, походить по комнате?

- Конечно, уже какая-то разгрузка организма.

- Сейчас все только и говорят о том, как бы не подхватить коронавирус. Понятно, что все соревнования сейчас остановлены… И все же, вы сталкивались с тем, чтобы в шахматах кто-то кого-то заражал – пришел с ОРЗ на партию, сел за доску, чихнул на соперника...

- Конечно, подобные случаи бывали. У меня была одна ситуация не очень приятная. Я играл матч с Гельфандом в Индии. Матч закончился. А на следующий день прохожу мимо дома, где жил Гельфанд. Он сидит на веранде. Я смотрю, он совсем разноцветный. Я говорю: «Боря, что случилось? Вчера ты нормальный был». Он говорит: «Врачи говорят, что я что-то не то съел, и изнутри зараза поперла».

А я с собой взял двух врачей, поскольку это Индия: один профессиональный врач, а другой врач у меня был параллельно поваром. И второй – это детский врач, она постоянно имела в своей практике случаи подобных желудочных взрывов. Когда я рассказал симптомы, которые увидел у Бори, взрослый врач сказал «может быть», а детский врач сказал: это чисто ветрянка. Я попросил проехать к нему, они посмотрели, вернулись. Боре прописали какие-то лекарства. Индийские врачи попытались от него избавиться. А при ветрянке категорически нельзя летать, это опасно и для человека, который имеет ветрянку, особенно во взрослом возрасте, и опасно для авиапассажиров.

Мои врачи тут же ему прописали, что пока у него симптомы не пройдут, пока не излечится, он должен сидеть там. Но была вероятность, что он меня заразил, потому что я в детстве ветрянкой не болел. А мне нужно было играть в турнире в Испании. Я прилетел. Может быть, у меня этот карантинный период и шел, но проявлений болезни не было. Я сказал: ребята, я играю, но рукопожатиями обмениваться не будем, не обижайтесь на меня, может быть, я являюсь носителем этой заразы, которая набросилась на Гельфанда. Но, к счастью, турнир отыграли, я не заразился. Видимо, Боря схватил ветрянку в день, когда матч закончился. Но поскольку инкубационный период у ветрянки, по-моему, три недели, то была вероятность, что я в какой-то момент заразился. Но по жизни я никого не заразил и сам не заразился. Это единственный случай такой неприятный, который случился в моей практике. Да и не только в моей практике. Я уже 50 лет в международной жизни участвую.

- Анатолий Евгеньевич, в Госдуме все здоровы?

- Да. У нас проходили тестирования, взяли пробы. И все, кто сдавал пробы, здоровы. Но у нас кто-то из регионов еще не вернулся.

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