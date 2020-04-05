Любовник-продюсер Натальи Подольской потребовал 1 миллион долларов за ее освобождение

Наталья Подольская вот уже 15 лет счастлива с Владимиром Пресняковым: вместе они выстроили огромный дом, родили сына и теперь мечтают о дочке. Но певицу до сих пор преследует ее первый мужчина, белорусский продюсер Игорь Каминский, который занимался Подольской на заре ее карьеры. Каминский пытается получить солидную сумму, которую певица «задолжала» ему за то, что ушла после «Фабрики звезд-5» к Дробышу и Пригожину.

- Мне было 18, ему – 45, роман завязался очень быстро, - рассказала Наталья о первой большой любви в эфире шоу «Секрет на миллион». – Он не был богатым человеком, но мы жили вместе: он кормил меня, покупал одежду. Но были и тиранические моменты: например, он считал, что на сцену я должна выходить только в черном, запрещал мне использовать косметику. Вел очень замкнутый образ жизни, мог неделями не выходить из дома. В конце концов, разница в 27 лет, конечно, сыграла свою роль. Наши отношения были обречены.

По словам Подольской, после почти пяти лет отношений расстались они очень плохо. На «Фабрику звезд» Каминский отпустил ее, несмотря на контракт. И когда на телепроекте юная Наташа попала в среду таких же творческих сверстников, она решила расстаться с продюсером. Он ответил иском в суд.

- Он не поленился разослать в редакции многих журналов письмо с требованием не печатать мои фотографии. Он считал, что право на мое изображение принадлежит только ему, - поделилась певица. – А потом он потребовал денег с Виктора Дробыша и Иосифа Пригожина, с которыми я начала работать. У нас просто отвисла челюсть от этой суммы. В 2006 году состоялся суд, на котором он выкатил иск на 1 миллион долларов за недополученную с меня прибыль. Хотя, по нашим подсчетам, за все время нашего сотрудничества он потратил не более 30 тысяч долларов.

Иосиф Пригожин до сих пор с удивлением вспоминает этот иск:

- Я понимаю, если бы он вложил хоть какие-то деньги в артистку. Но он требовал отступные за свободу человека. Как это?! Она что, рабыня?

К счастью для Подольской, суд у бывшего любовника она выиграла: договор между продюсером и певицей был признан недействительным. Однако, по словам Натальи, Игорь Каминский до сих пор пишет кляузы во все инстанции и пытается получить с нее «упущенный» миллион.

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