"Не стояла на ногах от любви и боли": Подольская на коленях вернулась к Владимиру Преснякову

Наталья Подольская и Владимир Пресняков, которые вместе вот уже 15 лет, считаются одной из самых крепких пар нашего шоу-бизнеса. Когда известный артист и бывший зять Пугачевой начал ухаживать за выпускницей "Фабрики звезд-5", ее не смутила ни разница в возрасте (Пресняков на 14 лет старше: сейчас ему 52, ей скоро 38), ни его сомнительная репутация донжуана и выпивохи. Об этом Наталья сама рассказала на всю страну в эфире шоу "Секрет на миллион". Однако, была другая проблема, из-за которой на заре отношений Подольская бросила Преснякова почти на пол-года.

- Наш роман завязался во Франции на съемках экстремального шоу "Большие гонки". Мы сразу друг другу понравились, промелькнула искра, - призналась певица. - А когда мы вернулись в Москву, я вдруг узнала, что Володя женат (тогда Пресняков состоял в браке с модельером Елене Ленской. - Ред.). Спасибо доброму Игорьку Николаеву, доложил... Я испытала шок, просто сердце оборвалось. Мне было очень обидно и больно, но я прекратила с Володей все общение. Написала ему СМС, что нам надо расстаться и не брала трубку на его звонки - он до сих пор не может мне этого простить.

Долгих пять месяцев девушка избегала женатого ухажера, но в какой-то момент чувства взяли верх.

- Мы пересеклись на каком-то сборном концерте, и я к тому моменту так настрадалась, что уже не стояла на ногах от любви и боли, просто не было сил. В итоге я вошла в гримерку, где он сидел, и просто опустилась перед ним на пол, положив голову на его колени, - вспомнила Подольская тот мучительный момент. - Он обомлел. Но мне было так плохо от этой разлуки, хотелось просто до него дотронуться. Зато все это было не зря: когда мы вновь начали встречаться, Володя был уже разведен.

К слову, на передачу пришел и сам Пресняков, который сказал, что встреча с Подольской очень его изменила: "Я стал домоседом и подкаблучником". А кроме того, на съемках впервые побывал их пятилетний сын Артем.

- Я хочу сестренку, потому что мальчик в семье уже есть, - заявил на камеру маленький Тема. - Я уже даже имя придумал: хочу, чтобы ее звали Оля.

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