Россиянка, застрявшая в Австралии: Я потратила 200 тысяч рублей, но попала из одной ловушки в другую

Таких, как она — почти 30 тысяч. Из-за внезапной коронавирусной блокады огромное число россиян, в основном туристов, оказались отрезаны не только от Родины, но даже порой от медицинской помощи и ближайшего аэропорта. В карантин почти везде не работают магазины, перекрыты даже внутренние границы, а в аптеку если и пустят, то предложат лишь аналоги выписанных российских врачом лекарств, которые ещё не известно, как подействуют…

И всё же история россиянки Эли Басенко выделяется даже на этом фоне.

— Задолго до начала блокады мы выехали с организованным туром, посетили Австралию, Новую Зеландию и Фиджи, — рассказала девушка «Комсомолке». — Как раз на этом острове и пришли известия о закрытии границ и отмене авиарейсов. При этом 22 марта власти Австралии изменили правила и потребовали наличия дополнительных документов, чтобы пустить нас транзитом; вся наша тургруппа подала электронную заявку с этими документами — но по неизвестной причине мне пришёл ответ на заявку на полдня раньше, чем другим, и я смогла улететь. Остальных 11 человек из нашей тургруппы на рейс до Сиднея не посадили, и мои бывшие спутники до сих пор застряли на Фиджи.

Я же, успев купить один из последних билетов до Австралии, потратив почти 200 тысяч рублей, долетела до этого континента. Думала, повезло. Стыковочный рейс в Москву был 24 марта через ОАЭ. Но когда я подошла в Сиднейском аэропорту к выходу на посадку, выяснилось: только что Эмираты отменили все регулярные рейсы (кроме вывозных для собственных граждан и членов экипажей своих самолётов)! Рядом со мой были ещё двое граждан РФ с посадочными талонами, где даже места в салоне были указаны — им точно так же дали от ворот поворот.

Долгие три часа ожидания, пока авиакомпания и миграционные службы решают мою судьбу. Наконец говорят: с 22 марта Австралия запретила въезд иностранных граждан на свою территорию, меня пустили, потому что я транзитница — а теперь транзитный рейс отменён. Ладно, авиакомпания готова забронировать мне рейс на следующее утро — до Токио. Но чтобы меня выпустили, нужно написать отказ от имеющейся у меня годовой австралийской визы. Хорошо, подписываю отказ, мне выдают новую 72-часовую визу наподобие транзитной — просто чтобы я улетела.

На следующее утро приезжаю в аэропорт — рейсы до Токио тоже отменили. Все другие стыковочные варианты — например, через Лондон — из области фантастики.

Делать нечего, самоизолируюсь в отеле, с тех пор де-юре нахожусь в стране нелегально: от годовой австралийской визы сама отказалась, а 72-часовая давно закончилась. При этом миграционные офицеры видят в своей системе, что из Австралии я до сих пор не вылетела, периодически звонят, напоминают, я объясняю ситуацию — и они входят в положение… пока.

Точное число соотечественников, застрявших здесь, мне не известно. Предполагаю, что в Австралии (вместе с Новой Зеландией и Океанией) их 500-600 человек. Например, только в нашем «чате потеряшек» было около 40 человек.

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Вчера я внесла свои данные для вывозного рейса через сайт «Госуслуги», пока лишь пришёл ответ — «информация принята». И никто ничего не говорит: будут ли вы вывозные рейсы и когда? Это угнетает больше всего…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«МЫ ВСЁ ЕЩЁ НА ФИДЖИ, И К НАМ ИДЁТ ЦИКЛОН»

О судьбе спутников Эли, застрявших на Фиджи, «КП» уже писала неделю назад — и с тех пор, увы, всё по-прежнему. Вывозных рейсов нет, полная неопределённость.

Зато есть новости — но не радостные: на Фиджи надвигается циклон. «Судя по прогнозам, он пройдёт рядом с нами, но мимо. Хотя, конечно, в любой момент может измениться направление. Пока ожидаются сильный ветер и много дождей. Местами может затопить дороги», — написали нам с острова.

Большинство застрявших там россиян — немолодые люди. Им тяжело, и они ждут хоть какой-то помощи.