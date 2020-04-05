"Челюсть упала": Главврач больницы в Коммунарке рассказал о необычном развитии пандемии коронавируса в России

5 Апр 2020 2020-04-05T01:10:20+03:00

Болезнь в России пошла по другому сценарию, не как в Европе и Китае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный врач больницы № 40 Денис Проценко признался, что российские случаи заражения отличаются от ситуации в других странах

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Главврач основной коронавирусной больницы Москвы Денис Проценко рассказал, что его удивило в ситуации с заболеваемостью в России. Число случаев заражения у нас в стране ниже, чем во многих странах Европы и США. Но пик не пройден, хотя власти утверждают - пока удается избежать повторения "итальянского" или "американского сценария", когда происходит скачок новых случаев заражения.

Отличает от других стран Россию еще и то, что среди заразившихся высокий процент молодых людей:

- Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала,- сказал в интервью RT главный врач больницы № 40 Денис Проценко. - Наблюдения опровергли все прогнозы.

Среди пациентов много молодежи, детей, людей до 45 лет. Хотя в Китае, откуда пошло распространение коронавируса, заявляли, что болеют в основном пожилые. Вирусологи допустили, что такая тенденция связана с большей ответственностью пенсионеров, которые чаще молодых остаются дома и не нарушают режим изоляции.

Случаи заражения молодежи есть и в Европе. Например, в Великобритании подтвердили смерть пятилетнего ребенка с диагнозом коронавирус - он стал самой молодой жертвой заболевания в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU