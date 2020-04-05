2020-04-05T01:10:20+03:00
Общество

"Челюсть упала": Главврач больницы в Коммунарке рассказал о необычном развитии пандемии коронавируса в России

Главный врач больницы № 40 Денис Проценко признался, что российские случаи заражения отличаются от ситуации в других странах
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Болезнь в России пошла по другому сценарию, не как в Европе и КитаеБолезнь в России пошла по другому сценарию, не как в Европе и КитаеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Главврач основной коронавирусной больницы Москвы Денис Проценко рассказал, что его удивило в ситуации с заболеваемостью в России. Число случаев заражения у нас в стране ниже, чем во многих странах Европы и США. Но пик не пройден, хотя власти утверждают - пока удается избежать повторения "итальянского" или "американского сценария", когда происходит скачок новых случаев заражения.

Отличает от других стран Россию еще и то, что среди заразившихся высокий процент молодых людей:

- Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала,- сказал в интервью RT главный врач больницы № 40 Денис Проценко. - Наблюдения опровергли все прогнозы.

Среди пациентов много молодежи, детей, людей до 45 лет. Хотя в Китае, откуда пошло распространение коронавируса, заявляли, что болеют в основном пожилые. Вирусологи допустили, что такая тенденция связана с большей ответственностью пенсионеров, которые чаще молодых остаются дома и не нарушают режим изоляции.

Случаи заражения молодежи есть и в Европе. Например, в Великобритании подтвердили смерть пятилетнего ребенка с диагнозом коронавирус - он стал самой молодой жертвой заболевания в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Минэкономразвития Решетников попросил бизнес "не впадать в психоз" из-за коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 5 апреля 2020 года увеличилось до 194 человек
Число выздоровевших от коронавируса в России на 5 апреля 2020 года достигло 333 человек
"Челюсть упала": Главврач больницы в Коммунарке рассказал о необычном развитии пандемии коронавируса в России
Младший сын президента Трампа соблюдает режим #сидимдома
В ВОЗ рассказали, в чем заключается плохая новость о распространении коронавируса
Армия США войдет в Нью-Йорк
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 5 апреля 2020 года составило 29 человек
У футболиста "Ювентуса" Пауло Дибалы и его девушки вновь нашли коронавирус
Число умерших из-за коронавируса в России на 5 апреля 2020 года составило 46 человек
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по распространению коронавируса
Пенсии россиян предложили отдать под идеи Чубайса
В Великобритании умер самый молодой пациент с коронавирусом, ему было 5 лет
Голикова назвала регионы с наибольшим числом заразившихся коронавирусом
В США и Канаде не исключили введение пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии
Губернатор Воробьев навестил в больнице одного из пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуево
Коронавирус в США: число заболевших превысило 300 тыс.