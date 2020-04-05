"Волонтерство стало модным": В России больше 14 миллионов человек участвуют в добровольчестве

5 апреля - день Добра на Радио "Комсомольская правда". В эфире идет большой марафон «Добро против коронавируса». С 12.00 до 22.00 на связь со студией выходят музыканты, артисты, представители фондов и НКО, волонтеры и социальные предприниматели - все, кто делает этот мир лучше.

Так, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, как волонтеры по всей России помогают нуждающимся во время пандемиии коронавируса.

- Мы сейчас активно поддерживаем всероссийскую акцию «Мы вместе», которую организовали наши друзья из Народного фронта, из движения «Волонтеры медики», из ассоциация волонтерских центров, поддерживаем информационно, финансово, организационно, даже административно. Это именно то, чем должны заниматься органы власти – создавать условия для развития, поддерживать волонтерское движение. А волонтеры, поверьте, очень умные люди. Они все сделают сами, сделают лучше, чем многим кажется, - рассказал он.

Он подчеркнул, что всех граждан, которые занимаются волонтерской, благотворительной деятельность, конечно же, подсчитать невозможною. Официальная цифра - чуть больше 14 миллионов россиян. И это не только молодежь, а люди разного возраста.

- Принято считать, что добро не в рейтинге. Привлекают внимание людей злые инициативы, проблемы. На вас не так обращают внимание СМИ, как хотелось бы, не так заходят к вам люди с открытым сердцем. Много препонов у вас? - задали вопрос ведущие

- К сожалению, негативные новости зачастую попадают в топ рейтинга. Но сейчас, мне кажется, нам всем вместе и, прежде всего, волонтерскому движению, общественному сектору, некоммерческим организациям удалось эту ситуацию сильно поменять.

Знаете, волонтерство стало модным. По-хорошему модным. И это очень здорово. Для меня лично волонтер – это человек, который исповедует традиционные духовно-нравственные ценности, которые нам всем свойственны. Просто помощь ближнему, особенно сейчас в этой ситуации, которую мы сейчас все переживаем, это очень важно. И это по-хорошему модно. Поэтому добрые новости и добрые дела тоже могут быть популярными, - отметил Бугаев.