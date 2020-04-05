Как вернуться из Португалии в Россию в период коронавируса: полезные советы для российских граждан

Вернуться в Россию из Португалии в период коронавируса сегодня очень проблематично.

Напомним, 18 марта в Португалии местный парламент принял решение о введении в стране режима ЧС из-за эпидемии COVID-19. Сейчас он продлен до 17 апреля. Ограничено свободное передвижение по стране, собрания более пяти человек, за исключением семей, живущих вместе. Закрыто пассажирское авиасообщение со всеми странами, за исключением грузовых или гуманитарных рейсов для возвращения иностранцев на родину.

После 19 марта, когда было закрыто авиасообщение Португалии с Россией, в Лиссабоне и окрестностях оставались около полутора тысяч россиян. Такие данные были у посольства на тот момент. После этого было согласовано четыре гуманитарных вывозных рейса «Аэрофлота» 20, 22, 24 и 26 марта, которыми воспользовались сотни россиян, в основном туристы, застрявшие на тот момент в Португалии. Всего этими бортами бортами в РФ вернулись около тысячи человек, в том числе команды спортсменов – легкоатлетов и байдарочников, которые прилетели туда ранее на соревнования. При этом, по данным российского посольства в Португалии, еще около пятисот россиян воспользовались не закрытым на тот момент авиасообщением с другими европейскими странами и добрались в Россию через пересадку в этих странах. В Португалии остаются еще несколько десятков российских туристов, которые не смогли добраться до аэропортов, откуда вылетали эти рейсы, главным образом потому, что находились на островах, с которыми авиасообщение было прервано.

После этого посольство РФ в Португалии сообщило на своем сайте, что в обозримой перспективе гуманитарных рейсов больше не будет.

Тем не менее, сейчас уже появилась информация о том, что в понедельник, 6 апреля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом вместе с МИД России представит график дальнейшего вывоза россиян, застрявших в зарубежных поездках и путешествиях из-за коронавируса.

Всем россиянам, кто не смог выехать из Португалии, необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Форма будет доступна с 4 апреля На основе этих данных сформируют график авиаресов для вывоза на территорию Российской Федерации.

- Гражданам, представившим соответствующие сведения о себе, также будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей – Правительство Российской Федерации выделило Министерству иностранных дел 500 млн рублей. Эти средства пойдут на оплату обеспечения их временного пребывания на территории иностранных государств. Также, при необходимости, нашим гражданам будут продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом, - заявили в Посольстве РФ в Португалии.

Туристам за информацией рекомендуют обращаться непосредственно в организацию "Турпомощь":

http://www.tourpom.ru/page/turistam

secretary@tourpom.ru

телефон: +7 (499) 678-12-03

Кроме того, если найти возможность добраться на автомобиле или водным транспортом до одного из следующих городов: Лондон, Париж, Франкфурт, Берлин, Ганновер, Амстердам, Мюнхен, Прага – то есть шанс вылететь в Белоруссию самолетами авиакомпания «Белавиа». Предварительно обязательно свериться на сайте авиакомпании – не отменены ли уже эти рейсы. Из Минска автомобильным транспортом можно добраться до границы с Россией. Вас впустят в РФ, если на руках есть российский паспорт. Только нужно учесть, что от всех прибывших в Белоруссию требуют отправиться на самоизоляцию в течение 14 дней.

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