Как вернуться из Австрии в Россию в период коронавируса: полезные советы для российских граждан

Австрия стала одной из первых стран Евросоюза, которая закрылась в условиях коронавируса и приостановила авиасообщение с рядом стран, в том числе с Россией.

Оставшимся до сих пор в Австрии туристам из России, чтобы вернуться на родину, следует в первую очередь связаться с российскими консульскими учреждениями в Австрии.

Круглосуточный телефон для экстренных случаев: +43 664 88635017

Телефоны для справок:

+43-664-994-06-883 (с 10:00 до 12:00, понедельник – пятница),

+43 1 7121229, +43 1 7138622 (с 10:00 до 17:00, понедельник – пятница).

Генеральное консульство России в Зальцбурге +43 662 62 41 84 и +43 676 842 084 400 (телефон для связи в экстренных случаях).

Телефоны горячей линии Ростуризма для российских туристов за рубежом +7 499-678-12-03, круглосуточно.

Ситуационный кризисный центр МИД России: +7(495) 587 88 60, +7(499) 244 19 77, +7 (499) 244 19 88, +7(499) 244 28 47, а также через мессенджер WhatsApp на номер +7 985 046 52 97.

В понедельник, 6 апреля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом вместе с МИД России представит график дальнейшего вывоза россиян, застрявших в зарубежных поездках и путешествиях из-за коронавируса.

Всем россиянам, кто не смог выехать из Австрии, необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Форма доступна с 4 апреля На основе этих данных сформируют график авиаресов для вывоза на территорию Российской Федерации.

Уже почти 26 тысяч россиян, находящихся за границей, заполнили форму на едином портале госуслуг для возвращения на родину или получения необходимой помощи. Об этом 5 апреля сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

- Гражданам, представившим соответствующие сведения о себе, также будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей – Правительство Российской Федерации выделило Министерству иностранных дел 500 млн рублей. Эти средства пойдут на оплату обеспечения их временного пребывания на территории иностранных государств. Также, при необходимости, нашим гражданам будут продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом, - говорится в заявлении оперативного штаба РФ.

Кроме того, если желающие покинуть Австрию в условиях коронавируса могут найти возможность добраться на автомобиле до одного из следующих городов - Франкфурт, Берлин, а ближе всего в Мюнхен или Прагу – то есть шанс оттуда вылететь в Белоруссию самолетами авиакомпания «Белавиа». Предварительно обязательно нужно свериться на сайте авиакомпании – не отменены ли уже эти рейсы. Авиасообщение между Белоруссией и Россией сейчас также приостановлено. При этом надо помнить – в Белоруссии действует правило 14-дневной самоизоляции для всех прибывших.

Из Минска автомобильным транспортом можно добраться до границы с Россией. Вас впустят в РФ, если на руках есть российский паспорт.

Последние новости на 5 апреля по коронавирусу в Австрии - зафиксировано 11 920 зараженных Covid-19. Умерло 204 человека, еще 244 находятся в критическом состоянии.

В Австрии полностью вылечились от коронавируса 2 998 человек.