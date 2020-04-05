Коронавирус сподвиг Елизавету II на обращение к подданным

Королева Великобритании Елизавета II выступила с обращением к подданным. Де-факто это немалая часть населения нашей планеты, поскольку Ее Величество является формальным главой государства стран-членов Содружества, в которое входят, например, Австралия и Канада.

Речь монаршей особы транслировали практически все британские теле и радиоканалы.

Королева поблагодарила всех сотрудников национальной системы здравоохранения. И особо подчеркнула важность самодисциплины населения.

В королевской резиденции, где королева соблюдает режим самоизоляции, ее снимал оператор, облаченный в защитный комбинезон. Королева сама выбрала место записи обращения с тем, чтобы антураж заднего плана был строгим и сдержанным.

Елизавета II ежегодно поздравляет своих подданных с Рождеством и Новым годом, однако, в последний раз она обращалась к нации в 2002 году, после смерти королевы-матери.

В своем сегодняшнем выступлении Елизавета II вспомнила о событиях 60-летней давности, когда она впервые обратилась к британцам во время Второй мировой войны. Тогда ее слова мир услышал по радио.