2020-04-05T21:13:01+03:00
В мире

Обращение Королевы Елизаветы II к британцам по поводу коронавируса 5 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция

Обращение Королевы Елизаветы II к нации произойдет в пятый раз в ее жизни 5 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Королева Елизавета IIКоролева Елизавета IIФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Обращение Королевы Елизаветы II к британцам по поводу коронавируса 5 апреля 2020 года состоится в восемь вечера по лондонскому времени (22:00 по мск).

Глава Великобритании в пятый раз за свои 93 года выступит перед народом с важным обращением в связи с непростой ситуацией, которая складывается в стране из-за коронавируса.

Ранее Елизавета II обращалась к британцам каждый год перед Рождеством. А вот внеочередные обращения, такие, как сейчас, — вещь почти исключительная (узнать почему можно тут). Только вот повод, увы, безрадостный: на Островах бушует эпидемия коронавируса, а число инфицированных вирусом на сегодняшний день почти достигает 48 тысяч человек. Погибших в стране тоже не мало - 4 900 человек.

Сайт kp.ru уже писал, что обращение королевы государства уже расшифровано. Планируется, что Елизавета II выскажет слова благодарности врачам, которые каждый день борются с вирусом и спасают жизни.

Обращение королевы Елизаветы II к британскому народу.Елизавета II обратилась к Великобритании в связи с распространением пандемии коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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