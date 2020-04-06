2020-04-06T12:10:26+03:00
Умные вещи

Одноклассники подвели итоги онлайн-конкурса джазовых исполнителей OK Live Bands. Jazz

Победителей выбрали зрители и известные музыкальные эксперты по итогам живого выступления в эфире ОК
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Онлайн-конкурс стал уникальным проектом, так как полностью проходил в мобильном приложении OK LiveОнлайн-конкурс стал уникальным проектом, так как полностью проходил в мобильном приложении OK Live
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Социальная сеть Одноклассники назвала имена исполнителей, победивших во втором сезоне музыкального онлайн-конкурса OK Live Bands. Второй сезон конкурса был посвящен джазу. Победителей, среди которых группы Under influence, «Число Пи» и Jose Moryan, выбрали зрители и известные музыкальные эксперты по итогам живого выступления в эфире ОК.

Онлайн-конкурс стал уникальным проектом, так как полностью проходил в мобильном приложении OK Live. В течение четырех месяцев джазмены в назначенное время с помощью стримингового приложения OK Live выходили в прямой эфир с 30-минутными выступлениями с хэштегом #oklivebands в названии трансляции. Суммарно видео выступлений музыкантов набрали более 5 млн просмотров.

Одноклассники подвели итоги онлайн-конкурса джазовых исполнителей OK Live Bands

Одноклассники подвели итоги онлайн-конкурса джазовых исполнителей OK Live Bands

В финал вышло три группы: по традиции одну из них определили по количеству пользовательских реакций, а две другие выбрали члены жюри. Так пользователи лучше всего реагировали на выступление группы Under Influence, а жюри отметили «Число Пи», и Jose Moryan. Все три победителя получили специальный приз – запись треков в музыкальной студии Игоря Матвиенко, а группа «Число Пи» в результате пользовательского голосования выиграла в двух суперноминациях. Музыканты выступят на фестивале Skolkovo Jazz 29 августа, а также получат в подарок цифровое фортепиано от Casio.

В конкурсе приняли участие музыканты, выступающие в разных стилях: от фьюжн до мейнстрима. Молодой коллектив Under influence и опытные профессионалы «Число Пи» играют в основном современную авторскую музыку на очень высоком уровне. Jose Moryan — представитель вокального джаза, которого не могли не отметить жюри, потому что хороший вокал в джазе — очень ценная составляющая.

В новом сезоне музыкальная дирекция конкурса увеличилась до четырех человек. За творческую часть OK Live bands отвечают арт-директоры главных джаз-клубов Москвы: Араик Акопян (Клуб Алексея Козлова), Анна Костенкова (Клуб Игоря Бутмана), Антон Рактович (JAM Club) и Грант Ханджян (ЭССЕ).

Победителей выбрали зрители и известные музыкальные эксперты по итогам живого выступления в эфире ОК

Победителей выбрали зрители и известные музыкальные эксперты по итогам живого выступления в эфире ОК

Первый сезон OK Live bands проходил летом 2019 года. Одноклассники совместно с платформой Барабанов.fm провели конкурс молодых музыкантов. В течение двух месяцев пользователи соцсети посмотрели 20 уникальных выступлений. Музыканты из России, Нидерландов, Дании, Латвии, Украины и Беларуси выходили в прямой эфир с помощью мобильного стримингового сервиса OK Live. Тремя победителями, которые выступили на фестивалях LIVE FEST и Laima Jurmala Rendez vous, стали Мьюзикл-группа BOSAYA, VOUGAL и Алла Бенссон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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