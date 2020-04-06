Изоизоляция: "Комсомолка" и Вася Ложкин объявляют конкурс на лучшие работы

В дни распространения коронавируса и всеобщей самоизоляции граждане России стараются показать свои таланты и проявить творческие способности, несмотря ни на что. Известный российский художник и блогер Вася Ложкин и «Комсомольская правда» решили помочь креативным жителям страны и запустили творческий конкурс.

Что нужно сделать?

Все желающие поучаствовать могут выложить свои работы-пародии на картины Васи Ложкина с тегом #ВасяЛожкинКП. Суть конкурса заключается в том, что любой желающий может попробовать повторить изображение знаменитых картин. Помочь в этом могут подручные средства, красивые вещи и даже животные.

По итогам конкурса будут выбраны 10 лучших картин, а победители получат приятные призы: майки «Изыди вирус» и книжки «Люблю тебя, еда и вино».

Главный победитель получит принт картины художника с его личным автографом.

- Финал состоится 20 апреля, поэтому работы ждем до 19 апреля! Все уже опубликованные работы попробуйте отредактировать с нужным хэштэгом, - пишет в своем посте на Facebook Валя Ложкин.

Многие участники уже опубликовали свои работы с пародиями на картины Васи Ложкина, показав свой талант, верну в лучшее, несмотря на ситуацию, и потрясающую фантазию.

Оптимизм в любой ситуации

Жизнеутверждающие и яркие картины Васи Ложкина являются неисчерпаемым источником оптимизма даже в самой сложной ситуации.

"Живы будем - не помрем!" Фото: Валерия Стрельцова

«Жрешь, пока Родина спит?»

В режиме домашней самоизоляции и постоянного нахождения в четырех стенах начинаешь прекращать в кота, который только и делает, что спит и ест. Но не стоит забывать, что беречь свою фигуру и здоровье необходимо даже во время карантина.

- Решил сделать актуальную картину, берегите свой вес во время самоизоляции. Если будете клеить усы из макарон, то рекомендую сначала наклеить усы, а затем уже наносить аквагрим, иначе все отвалится, - заметил автор работы.

"Жрешь пока Родина спит?". Фото: Виталий Козлов

«Я не танцую!»

Чего только не сделают самые креативные россияне, чтобы показать свою потрясающую фантазию и повеселить людей в трудный момент. Пародия на одну из самых забавных картин Васи Ложкина «Я не танцую!»

"Я не танцую". Фото: Svetlana Meltser

В ТЕМУ

Шедевры из гречки и туалетной бумаги: пятнадцать лучших работ из паблика "Изоизоляция"

В дни пандемии граждане креативят, воссоздавая из подручных средств шедевры великих мастеров (подробности)