2020-04-06T20:17:15+03:00
Досуг

Новый онлайн концерт «Настоящая музыка с Вадимом Саралидзе» и группой «Свинцовый туман»!

На одной волне с вами и хорошей музыкой одолеем все напасти!
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Доказано на практике: музыка, хорошее настроение и «Комсомольская правда» побеждают любые страхи. Когда мы заперты на замок, рок без границ - это то, что нужно! Подключайтесь и подпевайте! Нас — целая страна. Вместе — классно!

В эту среду, 8 апреля, мы в очередной раз продолжим наш нашумевший музыкальный марафон #Рокпротивкоронавируса. В 20:00 настраивайтесь на нашу волну, включайте трансляцию на сайте kp.ru, в сообществах «КП» Вконтакте и Одноклассниках или на телеканале «Большой эфир». Специально для вас музыканты группы «Свинцовый туман» будут играть в пустом помещении клуба «16 Тонн» и заряжать позитивной энергией!

В это непростое время очень важно поддерживать друг друга и тех, кто в этом особенно нуждается. Например, фонд «Навстречу переменам» — он занимается поддержкой социальных предпринимателей, которые помогают детям. Проекты фонда направлены на реабилитацию и обучение детей с особенностями развития, поддержку подростков, попавших в тяжелую ситуацию. Оказать помощь Фонду по ходу концерта можно, оформив подписку на благотворительный сервис. Клиенты Tele2 могут его активировать с помощью команды *453# и клавиши «Вызов». После этого каждый день со счета абонента будут списываться 5 рублей в пользу фонда.

Радио «КП» и оператор Tele2 поддерживают этот Фонд, а также настраивают всех на правильную и добрую волну! Будем общаться, будем петь во весь голос, на всю страну и одаривать друг друга доброй энергией.

Присоединяйтесь! 8 апреля с 20.00 по Москве всех, кто в карантине и не очень, ждет живая музыка от группы «Свинцовый туман»!

Рок против коронавируса: онлайн-концерт группы "Свинцовый туман.Радио Комсомольская Правда и сайт KP.RU продолжают марафон Рок против коронавируса . Смотрите прямую трансляцию из клуба 16 тонн . Сегодня с 20.00 всех, кто в карантине и не очень, ждет онлайн-концерт с живым звуком от группы Свинцовый туман ! Вместе с нами против коронавируса борется и поддерживает всю страну компания Tele2 и Фонд Навстречу переменам

ИСТОЧНИК KP.RU

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