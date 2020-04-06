Арендная амнистия 2020 для бизнеса: коммерсантам могут дать отсрочку по платежам

В Минэкономразвития разработали проект арендной амнистии для бизнеса. В 2020 году в сложную ситуацию из-за запретов выходить на работу попали все. И те, кто снимает торговые и офисные площади. И те, кто их сдает в аренду.

Сейчас предприниматели договариваются друг с другом кто как может. Переговоры проходят с разным успехом. Где-то малый и средний бизнес получает скидки (в 20 - 50% от арендной платы), а где-то арендодатели идти навстречу не хотят ни под каким предлогом. Мол, или платите, или съезжайте.

В проекте постановления правительства прописаны минимальные уступки, на которые обязаны пойти арендодатели, чтобы облегчить участь того бизнеса, который больше всего пострадал от распространения коронавирусной инфекции.

Как поясняют в ведомстве Максима Решетникова, отсрочка предоставляется до 1 октября 2020 года на следующих условиях:

- на срок действия режимов повышенной готовности (ПГ) или чрезвычайной ситуации (ЧС) отсрочка предоставляется на уплату аренды в полном объеме;

- после прекращения действия режимов ПГ или ЧС отсрочка предоставляется на уплату в объеме 50 процентов аренды до 1 октября 2020 года;

- задолженность по аренде уплачивается в течение 2021 - 2023 годов, ежемесячно в равном объеме.

При этом начислять штрафы и применять другие меры ответственности в период отсрочки владелец недвижимости не имеет права. А вот платить за услуги ЖКХ, если они включены в договор, арендатору придется.

- Стороны договора аренды могут устанавливать иные условия по отсрочке, если это не приведет к ухудшению для арендатора условий, предусмотренных требованиями. Также субъектам РФ рекомендовано предоставить собственникам недвижимости, предоставившим отсрочку по аренде, меры поддержки по налогу на имущество, - говорится в проекте постановления, который был распространен пресс-службой Минэкономразвития.

Другими словами, если постановление будет принято в таком виде, то арендатор сможет на законных основаниях не платить арендодателю в ближайшие месяцы. Но при этом долг будет расти. К примеру, если карантин продлится два месяца, то магазин или ресторан, находящийся в торговом центре, может не платить аренду за апрель и май, а с июня по сентябрь платить по 50% от ставки аренды. Если до карантина предприниматель платил 100 тысяч рублей в месяц, то за эти полгода он накопит долг в 400 тысяч рублей перед арендодателем. А потом будет отдавать его равными долями в течение трех лет. То есть ежемесячная ставка аренды поднимется на 10 с небольшим тысяч.

Предприниматели, опрошенные «КП», инициативу чиновников в целом поддержали. Это хоть какая-то определенность и аргумент в спорах с всегда более сильными владельцами коммерческой недвижимости. Но многие настроены скептически. Во-первых, большинство арендаторов уже договорились с партнерами. И в основном речь идет о том, что им дают реальные скидки, а не отсрочки, долги по которым все равно придется погашать в будущем. Во-вторых, непонятен механизм регулирования. То есть как будут соблюдаться требования правительства на местах.

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