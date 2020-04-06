Коронавирус в Британии: премьер в больнице, а королева сравнивает ситуацию со Второй мировой войной

Как здоровье премьер-министра Бориса Джонсона? Не стало ли ему еще хуже? Сможет ли теперь правительство всерьез бороться с коронавирусом? Эти вопросы тревожат в Великобритании всех, но внятных ответов нет.

В воскресенье вечером 55-летнего Джонсона срочно отвезли в лондонский госпиталь Святого Томаса. Еще десять дней назад он утверждал, что слухи про пандемию - ерунда. Но в итоге сам заразился коронавирусом и с тех пор находился в самоизоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит. Однако симптомы болезни не ослабевали, у премьера сохранялась высокая температура, а потом возникли трудности с дыханием. Кроме этого ничего конкретного о состоянии главы правительства не сообщается.

Вирус не обошел и подругу Бориса Джонсона Керри Саймондс, которой 32 года. Она на седьмом месяце беременности и поэтому, как говорят здешние врачи, входит в «группу риска № 1».

С понедельника заседания кабинета министров проводит глава Форин-офиса Доминик Рааб. Проходят они в режиме онлайн: члены правительства, а также их советники и прочие высокопоставленные чиновники самоизолировались.

На Британских островах стремительно растет число не только заболеваний коронавирусом, но и смертей. Королевство уже вырвалось на сомнительные лидерские позиции в Европе: больше 600 погибших каждые сутки. А персонала в больницах остро не хватает, как и медицинского оборудования. Отменены операции, даже онкологические. Врачи и сестры сами мастерят маски или просто прикрывают лицо мешками для мусора.

Королева в обращении к нации, которое она сделала в воскресенье вечером, практически сравнила сражение против коронавируса со Второй мировой войной. Елизавета Вторая, которой скоро исполнится 94 года, выглядела спокойной, но вряд ли ей удалось всерьез уменьшить страх и тревогу, которыми охвачен сегодня Альбион.

Королева Елизавета II выступила с обращением к британцам по теме эпидемии.Фото: REUTERS

Впрочем, в уик-энд многие британцы «оторвались». В парках было немало народа, хотя и меньше, чем неделю назад. Кто-то вышел гулять целыми семьями: загорали на лужайках, пировали, целовались... Хотя стражей порядка было на зеленой траве полным полно.

«Неужели даже в такую прекрасную солнечную погоду нам сидеть взаперти? Вышли-то всего на часок. У меня же двое маленьких детей», - втолковывал полицейским мой лондонский сосед. Но они не вняли его доводам, потребовали отправляться домой и пригрозили штрафом в четыре сотни фунтов (почти 500 долларов). Об этом инциденте сосед поведал половине нашей улицы и призвал не повторять его ошибку...

Лондон.